Alessio Bruno è uno dei protagonisti delle scorse edizioni di Temptation Island, più precisamente quella del 2017. Il ragazzo partecipò insieme alla fidanzata Valeria Bigella al programma delle tentazioni, dove la sua relazione con l'allora ragazza fu messa a dura prova. I due abbandonarono insieme il programma nonostante tutte le difficoltà incontrate nel loro percorso nel reality condotto da Filippo Bisciglia, ma dopo poco tempo si lasciarono.

Nelle ultime ore è emersa la notizia che il ragazzo è stato condannato a 2 anni e 8 mesi per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La cosa ha lasciato sconvolti tutti i suoi fan sul web.

Alessio Bruno confessa di aver spacciato droga

L'ex protagonista di Temptation Island ieri mattina è stato fermato mentre era in macchina in zona Tiburtina a Roma. Le forze dell'ordine lo hanno trovato in possesso di alcuni dosi di sostanze stupefacenti, così è scattata anche la perquisizione presso il proprio domicilio.

Nel corso delle indagini all'interno della casa, gli investigatori hanno ritrovato un borsello contenente cocaina molto pura. Inoltre, il ragazzo deteneva in casa 5 mila euro in contanti. Per Alessio Bruno è arrivata così inevitabile una condannata a due anni e 8 mesi. Inoltre, l'ex di Temptation Island dovrà pagare una multa dell'ammontare di 14 mila euro. Questa la sentenza che emersa dal rito per direttissima avvenuto nella mattinata di ieri 19 luglio a piazzale Clodio.

Temptation Island, Alessio Bruno confessa e spiega perché l'ha fatto

L'ex di Valeria Bigella non ha negato quanto imputatogli, ma ha confessato il tutto affermando di svolgere l'attività di spacciatore da circa un mese. Nel corso dell'udienza, l'uomo si è giustificato dicendo di aver spacciato cocaina poiché la sua attuale fidanzata guadagna molto di più di lui. Secondo quanto da lui rivelato dunque, sarebbe stata questa la ragione che lo ha spinto a compiere questo atto illecito, ma proficuo dal punto di vista monetario.

Dopo la sua rottura con Valeria Bigella, il ragazzo è stato per un periodo single, prima di fidanzarsi con Eleonora D'Alessandro, vincitrice del titolo di Miss Universo Italia. La ragazza è più giovane di Alessio di ben 6 anni, ma nonostante ciò ha già raggiunto alcuni obiettivi importanti per la sua vita. Bruno era invece un'ex calciatore, diventato influencer sul web dopo la sua partecipazione a Temptation Island.

Al momento da parte della sua ex ragazza e della nuova non è arrivato alcun commento sui social riguardo la vicenda. Le due potrebbero decidere di commentare quanto accaduto o di non esprimersi affatto sulla vicenda che ha coinvolto Alessio.