Come sono gli italiani all'epoca dei Social Network, delle migrazioni dei popoli, delle esplorazioni del cosmo fino a Marte? A queste domande fornirà una risposta Italian Lives, Indagine sui corsi di vita in Italia, ricerca sociale intrapresa dal Dipartimento di Sociologia dell'Università di Milano-Bicocca, svolta in collaborazione con Istat e Ipsos. Il progetto è pluriennale, è stato avviato da pochissimi mesi abbracciando il triennio 2019-2021 e si struttura in una serie di interviste somministrate ai componenti adulti di 5000 famiglie. Il finanziamento proviene dal Miur nell'ambito di risorse destinate ai Dipartimenti di Eccellenza e la finalità delle attività consiste nella definizione di un prototipo dell'italiano medio nel terzo millennio sullo sfondo delle trasformazioni sociali in atto nel nostro Paese.

Le modalità dell'indagine

Gli elenchi dei cittadini da coinvolgere nella ricerca sono stati formati grazie alla collaborazione dell'Istat e tramite il procedimento dell'estrazione a sorte dalle liste anagrafiche contenenti gli indirizzi delle famiglie residenti sul territorio della Penisola e nella regione Veneto. La partecipazione è volontaria e un incaricato della società Ipsos illustrerà a ciascun componente della famiglia dai 16 anni in su un questionario di ampia formulazione statistica.

L'obiettivo è la ricostruzione della "storia di vita" della persona in diversi ambiti: dall'educazione alla formazione, dalla professionalità e lavoro alle condizioni familiari e di salute, dalla qualità di vita all'interesse per i temi politici.

Seguiranno altre interviste telefoniche nell'arco del 2020 e 2021 per accertare i cambiamenti intercorsi dalle prime rilevazioni. Le informazioni raccolte concorreranno all'integrazione di analisi approfondite nell'area dell'istruzione, degli esiti delle riforme scolastiche, dell'accesso al lavoro, della natalità, dei processi migratori e degli indicatori di benessere e povertà.

Gli approfondimenti qualitativi

Molte informazioni sul progetto sono contenute nel sito www. itali.unimib.it e la ricerca prevede, inoltre, approfondimenti incentrati su interviste e storie di vita raccolte fra giovani di età compresa fra i 24 e i 29 anni con percorsi scolastici, lavorativi e familiari diversificati.

Globalmente l'indagine intende fotografare il cambiamento sociale e le sue matrici nell'Italia degli ultimi decenni. Milano Bicocca intende fornire materiali conoscitivi a scienziati sociali, economisti, e politici, un patrimonio utile soprattutto per la scientificità degli studi di carattere economico-sociale. Analisi simili in passato hanno inciso sull'iter dei processi legislativi e, soprattutto, hanno rivelato la loro efficacia nell'interpretazione della cifra dei mutamenti sociali.