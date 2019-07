L'Ansa questa mattina ha reso noto che sarebbe stato stipulato un accordo di sei milioni di dollari tra la famiglia di Neil Armstrong e l'ospedale in cui l'astronauta ottantaduenne, il 7 agosto 2012, fu operato al cuore per un blocco alle arterie coronarie, con intervento di bypass e collocazione di un pacemaker provvisorio. Il dispositivo medico di pochi centimetri viene solitamente inserito a livello sottocutaneo nel torace e collegato con una sonda al miocardio, il tessuto muscolare delle pareti cardiache: ciò permette di incentivare il battito regolare in caso di anomalie.

Pubblicità

Pubblicità

Purtroppo sembra che durante la fase post-operatoria dell'intervento il personale infermieristico del nosocomio compì il fatale errore di staccare i collegamenti di un pacemaker provvisorio: successivamente si verificò un'emorragia della membrana cardiaca ed il decesso 18 giorni dopo essere stato sottoposto all'intervento.

Il Mercy Health - Fairfield Hospital

Sembrerebbe trattarsi di un accordo economico motivato dall'intento di scongiurare uno scandalo, anziché da un'ammissione di responsabilità da parte della struttura sanitaria: di fatto sarebbe stata elargita la somma pattuita di sei milioni di dollari, secondo le rivelazioni del New York Times, ai figli Eric e Mark, nati dal matrimonio del 28 gennaio 1956 con Janet Elizabeth Shearon, da cui divorziò nel 1994.

Pubblicità

Proprio il Mercy Health - Fairfield Hospital, nella contea di Butler e Cincinnati settentrionale, in Ohio a Fairfield, vanta di aver ottenuto in tema di cure cardiache diversi premi, riconoscimenti ed accreditamenti: ne è un esempio il Sigillo d'Oro della Joint Commission of Approval, l'accreditamento dall' American College of Cardiology Chest Pain Center ed il premio Get With The Guidelines dell'American Heart Association.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Curiosità

Il primo allunaggio nella storia

Sono trascorsi solo pochi giorni dal cinquantesimo anniversario dedicato al primo viaggio sulla Luna in cui Armstrong ne mise piede per la prima volta come essere umano, pronunciando la oramai fatidica frase "Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità". Era il 21 Luglio 1969 quando tutto il mondo seguiva con emozionante attesa l'evento che sarebbe entrato nella storia.

Nato il 5 agosto 1930, l'astronauta che rimarrà impresso nella memoria ed in tutti i libri di storia, era anche un aviatore americano che fu ufficiale della United States Air Force, l'aeronautica militare americana dedita principalmente alle operazioni bellicose aeree, spaziali e del cyberwarfare. In seguito alla cremazione le ceneri, il 14 Settembre durante una cerimonia privata, sono state disperse nell'Oceano Atlantico dalla USS Philippine Sea.