Emanuele Filiberto di Savoia è ancora sotto shock per quanto accaduto venerdì scorso: al ritorno da un viaggio in Italia, ha trovato completamente messo a soqquadro l'appartamento parigino in cui vive con la moglie, l'attrice Clotilde Courau, e le due figlie, Vittoria, di 16 anni, e la tredicenne Luisa di Savoia.

Una banda di rapinatori specializzati si è intrufolata nell'abitazione situata nel XV arrondissement e ha fatto incetta di oggetti preziosi, soprattutto gioielli, per un valore non ancora quantificato con precisione, ma che dovrebbe abbondantemente superare il mezzo milione di euro.

Sul posto si sono recati immediatamente gli uomini della polizia giudiziaria e della Brigade de répression du banditisme che si occupa del crimine organizzato: sono stati effettuati i rilievi alla ricerca di impronte, e acquisiti i filmati registrati da diverse telecamere di sorveglianza della zona per scovare eventuali tracce dei malviventi.

Il furto è opera di una banda specializzata

Il compito per gli inquirenti si preannuncia molto difficile.

Infatti, come ha raccontato una fonte anonima a Le Parisien, le indagini saranno complicate perché si è trattato di una tipologia di furto con scasso che normalmente è portata a termine da professionisti specializzati e non da ladruncoli improvvisati. Infatti risulta difficile vendere gioielli di pregio molto riconoscibili: bisogna disporre di un'ottima rete di ricettatori, capaci di smistarli.

Inoltre nelle ultime settimane si sono registrati a Parigi una serie di colpi nelle residenze di personaggi molto conosciuti: ne sono stati vittima anche il giocatore del Paris Saint-Germain, Eric Maxim Choupo-Moting, e lo stesso capitano della squadra campione di Francia, Thiago Silva: la stima dei beni rubati è di circa 15 milioni di euro.

La testimonianza di Emanuele Filiberto

"Pensi che non debba mai toccare a te - ha raccontato Emanuele Filiberto in un'intervista al Corriere della Sera - è come se mi avessero portato via 40 anni di vita". Il nipote dell'ultimo re d'Italia ha spiegato che tra i preziosi sottratti dai ladri c'è anche l'anello di fidanzamento che lui stesso ha disegnato nel 2003 per la futura moglie Clotilde Courau.

Inoltre sono stati rubati alcuni gioielli storici di casa Savoia, pezzi molto difficili da immettere sul mercato per le loro caratteristiche ed unicità. Solo il valore degli esemplari più belli dovrebbe superare i 500mila euro. Ma, a parte quelli più antichi, mancano all'appello anche numerosi monili ricevuti in dono o comperati dalla coppia negli ultimi anni.

Comunque Emanuele Filiberto si è detto sollevato al pensiero che non ci fosse nessuno in casa al momento del colpo, perché molto probabilmente i malviventi non si sarebbero fatti nessuno scrupolo ad aggredire i presenti.