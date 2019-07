Cosa non si fa per presentare un proprio prodotto, nel caso specifico un brano musicale il cui titolo 'Me Gusta (Baci Stellari)' identifica subito l'autrice. La 'Valeriona nazionale', al secolo Valeria Virginia Laura Marini, questo il nome completo della celebre showgirl oggi 52enne, per pubblicizzare l'uscita del suo ultimo lavoro musicale ha scelto la massima esposizione mediatica: si è immersa nella monumentale fontana romana della Barcaccia ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti, come a voler replicare il bagno di Anita Ekberg ne La dolce vita, ma con esito di tutt'altro genere. Il gesto le è costato caro: multa, Daspo urbano e condanna social.

'Bagno stellare nella Barcaccia Roma Amor'

Erano all'incirca le 20:30 di ieri, un'afosa serata romana, quando la soubrette con indosso un succinto abitino in lamé e biondissimi capelli sciolti, è entrata nella celebre fontana del Bernini a piazza di Spagna per registrare il video del suo ultimo disco 'Me Gusta (Baci Stellari)', facendo finta d'improvvisare una danza tenendosi appoggiata al marmo della fontana.

Secondo i suoi organizzatori, sarebbe stato già tutto pianificato con largo anticipo e persino autorizzato. Il video dell'impresa è stato poi postato con una certa tracotanza sui social: ad esempio, qualche ora dopo, appariva sul profilo Twitter dell'artista con il commento 'Bagno Stellare nella Barcaccia Roma Amor'.

Da 'novella Anita Ekberg', l'attrice di origine sarda si è immersa in una storica fontana romana, non quella di Trevi ma l'altra non meno preziosa di piazza di Spagna, non per esigenze cinematografiche come nel caso dell'attrice svedese protagonista del celebre film di Federico Fellini girato accanto a Marcello Mastroianni nel 1960, che l'ha resa un'icona.

Sul momento, forse l'impresa della Marini è piaciuta a decine di fan e curiosi che l'hanno attorniata, fotografandola e riprendendola. Poco dopo, però, sono arrivate le sanzioni degli agenti della polizia locale e le aspre critiche sui social.

'Azione volgare e inammissibile'

Non un'icona di bellezza come lo è stata Anita Ekberg, il cui bagno nella Fontana di Trevi è entrato per sempre nella storia del cinema mondiale, ma di volgarità, mancanza di decoro, artefice di un'azione illecita compiuta per puri interessi personali. Ha avuto parole durissime e di esplicita condanna il comandante della polizia locale Roma Capitale, Antonio Di Maggio, che in un post sulla pagina ufficiale dei caschi bianchi ha commentato il gesto della soubrette, "offensivo nei confronti di tutta la città che si impegna a far rispettare le regole".

Gli agenti del I Gruppo Ex Trevi, erano di presidio nell'area quando la showgirl, tornata alla ribalta grazie alla sua partecipazione a diversi reality show, quali ll Grande Fratello, l'Isola dei Famosi e Temptation Island, si era immersa nella Barcaccia. Erano in cima alla scalinata di piazza di Spagna per allontanare persone che bivaccavano sui gradini, quando hanno visto l'assembramento di gente intorno alla fontana, hanno proceduto all'identificazione della soubrette 52enne per poi elevarle una multa di 450 euro e imporle il Daspo urbano, ovvero l'obbligo di tenersi a distanza dalle fontane romane.

La sanzione in totale è di 550 euro perché alla multa di 450 euro per il bagno, come spiegato dal comandante del I gruppo centro della polizia locale, Maurizio Maggi, si aggiunge la multa di 100 euro prevista dal nuovo regolamento di polizia urbana che include il Daspo urbano: per 48 ore, non potrà circolare in quella zona, e se ci fosse una seconda violazione scatterà il Daspo del questore.

A dir poco 'contrariata', la reazione della 'Valeriona nazionale': all'Adnkronos ha detto che la multa le è sembrata una cosa esagerata. "Spero almeno che i soldi che pagherò serviranno a sistemare la città di Roma", le sue parole. Quindi l'autodifesa: "Piazza di Spagna è di una sporcizia vergognosa. Io sono entrata nella fontana solo per toccarla e sono contenta di aver visto che almeno l'acqua della Barcaccia è pulita, mentre la città è sporchissima'.

I social si sono scatenati. Dalle battute iniziali di chi, non sapendo ancora che la soubrette fosse stata sanzionata, ha scritto 'denunciatela', fino a commenti sarcastici quali: "Una gallina sul viale del tramonto", "smettiamola di inquinare le nostre fontane con la plastica". Infine c'è chi ha notato un altro dettaglio: "Quelli più tristi di lei sono coloro che le cantano intorno, anziché fare qualcosa per farla uscire dalla fontana, o ammonirla per il gesto compiuto. Un paese al contrario, l'Italia. Avete fatto benissimo a sanzionarla", ha scritto un utente sulla pagina ufficiale della Polizia locale. La trovata promozionale a giudicare dalle reazioni social, potrebbe essere stata un boomerang per la showgirl che prelude a una vita meno dolce del previsto.