Abbasso "la dieta mediterranea che sta uccidendo l'umanità", perciò via pane, pizza, pasta, patate, ma anche legumi, cibi che contengono fino all'80% degli odiati zuccheri. Sì invece agli alimenti "in linea con il nostro Dna". Per ascoltare il 'verbo' del 'guru' della longevità, il 47enne romano Adriano Panzironi che promette una vita lunga con il suo metodo, ieri al Palasport di Roma per partecipare al 'Life 120 day', da lui definita "una giornata storica che cambierà la medicina per sempre", sono arrivati almeno in 5mila con bus provenienti da tutta Italia.

Panzironi non è un medico, ma un giornalista pubblicista: lui si definisce un divulgatore scientifico, anzi di uno stile di vita salutare, ed è anche il titolare del brand 'Life 120', una dieta in stile 'paleolitico' accompagnata da integratori che permetterebbe persino di oltrepassare il traguardo dei cent'anni per spingersi, appunto, fino ai 120, e di guarire da gravi malattie, quali cancro, diabete, Alzheimer e morbo di Crohn. Ma il metodo non ha alcuna validità scientifica secondo il ministero della Salute e ieri la ministra Grillo ha inviato Nas e carabinieri a vigilare sulla maxiconvention.

Palasport noleggiato per un giorno accoglie una folla da concerto

Tornare a mangiare quello che l'uomo ha mangiato per milioni di anni quando era un cacciatore, e in subordine un raccoglitore: carne, pesce, frutta e verdura. Quando siamo diventati agricoltori, sostiene Panzironi, e abbiamo introdotti cereali, abbiamo cambiato alimentazione, ma ora si paga lo scotto dell'eccesso di zuccheri. Concetti che sono il caposaldo della sua 'dottrina' alimentare che combatte i carboidrati 'insulinici' e quindi la dieta mediterranea, ribaditi ieri al PalaEur, e contenuti nel suo libro "Vivere 120 anni" che ha venduto circa 400 mila copie.

Ieri ad ascoltarlo dal vivo c'era la folla dei concerti che si svolgono all'interno della struttura. Oltre a divulgare le sue teorie, nel palazzetto di proprietà di Eur spa, azienda al 90 per cento del ministero dell’Economia e delle Finanze e al dieci per cento di Roma Capitale, dato in gestione alla All events spa e che Panzironi ha noleggiato per tutto il giorno, ha potuto allestire stand dove vendere i suoi prodotti, comprese farine, paste proteiche, e gadget.

La Life 120 Italia Srl, azienda di cui è socio con il fratello, Roberto, anche lui autodidatta che si occupa della vendita di integratori, ha fatturato 2,7 milioni di euro nel 2017. La Welcome Time Elevator di cui è amministartore, ha fatturato nel 2017 oltre i 5 milioni di euro.

Panzironi ha diffuso il suo verbo alimentare attraverso Life 120 Channel, emittente che attraverso programmi presentati come divulgativi quali 'Il cerca salute', dice di combattere "la medicina dogmatica e dei protocolli".

Il fatto che nel 2018, l’Antitrust l'abbia condannato a una multa di 476 mila euro per pubblicità occulta, che abbia ricevuto dall'Agcom, l'autorità garante delle Comunicazioni, un'altra multa di 264 mila euro per informazioni potenzialmente lesive della salute, che sia poi stato sospeso dall'Ordine dei Giornalisti e denunciato da quello dei Medici per abuso della professione medica e truffa, pare non interessargli. Dice di andare avanti in nome della "passione per il benessere del genere umano"

"Grazie a me 100 mila persone sono tornate in salute, in tanti mi ringraziano dicendo che gli ho salvato la vita".

Non li chiama adepti, ma il popolo Life 120: sarebbero circa mezzo milione in Italia. Ieri è nato il Movimento degli 'Angeli Life 120' che saranno protagonisti di una grande manifestazione in autunno.

Testimonianze entusiaste del popolo Life 120

Accorsi al pellegrinaggio laico pro Panzironi e contro i carboidrati, ieri i suoi fan, persone di ogni età e provenienti da ogni parte d'Italia, hanno rilasciato dichiarazioni entusiaste. "Merita la laurea ad honorem in Medicina e il premio Nobel per l'informazione", ha detto un'infermiera di Pronto Soccorso che ripone più fiducia su Panzironi che non sui professionisti della Salute, perché sostiene di aver provato sulla sua pelle i benefici della dieta e di averla suggerita anche ad alcuni pazienti.

E c'è chi ai giornalisti ha raccontato di aver risolto tachicardia, alta pressione e persino depressione. In molti hanno riferito che già dopo mesi di adesione alla terapia, purché seguita alla lettera, niente zuccheri né farina, latte, riso e sale, e abbinata sempre all'attività sportiva, avrebbero risolto le loro principlai patologie sentendosi rinati. Per questo, lo considerano un benefattore. Delusi, invece, dalla ministra della Salute, Giulia Grillo, perché ha segnalato il 'guru' all'Agcom paragonandolo a Wanna Marchi, e ieri ha sparpagliato i Nas tra il pubblico, i seguaci di Panzironi sono certi che la 'paleodieta' accompagnata agli integratori sarà salvifica. Secondo un calcolo, gli integratori Life 120 costrebbero a persona 250 euro al mese.