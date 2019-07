Siamo a Mirafiori, storico quartiere industriale nel Torinese, dove un ragazzo di soli diciannove ha tentato il suicidio nella giornata di sabato dopo che la madre, al termine dell'ennesima lite, gli aveva sottratto la tastiera del computer con la forza con l'intento di staccarlo dalla sua realtà ormai solo virtuale: il ragazzo infatti pare che non uscisse mai di casa e fosse sempre al computer in quanto "hikikomori", cioè una persona che volontariamente decide di isolarsi dal resto del mondo.

La lite con la madre e il tentato suicidio

Quella avvenuta nel primo pomeriggio di sabato tra il diciannovenne di Mirafiori e sua madre non era la prima lite di quella giornata: i due infatti, stando a quanto si apprende dalle prime testimonianze raccolte sul posto, avevano già discusso intorno alle 13.00, destando non poche preoccupazioni e rendendo necessario un primo intervento della polizia. Ad allertare le forze dell'ordine erano stati proprio i vicini di casa, fortemente turbati dopo aver udito urla e schiamazzi: gli agenti del commissariato Mirafiori, giunti sul luogo segnalato diversi minuti dopo, erano però stati congedati da madre e figlio, che avrebbero minimizzato quanto accaduto in prima battuta e spiegato che era tutto finito.

Nessuno avrebbe potuto immaginare che qualche ora più tardi sarebbe accaduto l'irreparabile: sono circa le 15.00 quando la polizia è costretta ad intervenire nuovamente a seguito di un'altra segnalazione, in questo caso ad opera del 118. Stavolta, però, il diciannovenne non è più in casa con la madre, ma a terra, in una pozza di sangue, dopo essersi gettato dal balcone della sua abitazione, collocata al quinto piano di uno stabile: il giovane, prontamente soccorso dai sanitari, è salvo quasi per miracolo e viene prontamente trasferito presso il vicino ospedale CTO: dopo una lunga operazione durata circa 3 ore, l'adolescente resta gravissimo (ha danni a vertebre e caviglie e traumi in diverse zone del corpo) ed è tuttora in prognosi riservata.

La testimonianza della madre e quella dei vicini

La madre del ragazzo è stata ascoltata sui fatti dagli agenti delle volanti, ai quali ha raccontato quanto accaduto poco prima: la donna avrebbe invitato ripetutamente il figlio a spegnere il computer, senza però che il suo appello fosse accolto in qualche modo. Per l’ennesima volta, dunque, gli aveva intimato di uscire dalla stanza e, disperata, gli avrebbe staccato il computer e sottratto la tastiera, scatenando la sua ira.

Ecco dunque che il diciannovenne, privo ormai di lucidità, si alza, prende la rincorsa e si getta dal balcone di casa.

"Mio figlio diventava violento non appena gli facevo notare che aveva un problema col pc", avrebbe spiegato la signora, che però non aveva mai chiesto aiuto a nessuno, preferendo gestire questa problematica in completa autonomia. Rilevanti anche le testimonianze dei vicini, che hanno raccontato agli inquirenti di una donna molto schiva e di un ragazzo che difficilmente usciva in compagnia di amici: ad aggravare il complesso quadro familiare, anche l'assenza della figura paterna, che avrebbe abbandonato la casa molti anni prima.

Il ragazzo è un 'hikikomori'

La testimonianza della madre ha fatto chiarezza su un aspetto importante di questa vicenda, ma sottovalutato: il diciannovenne è definibile come hikikomori, una condizione di isolamento che spinge chi ne è affetto a segregarsi in camera e a distaccarsi dal mondo. Intanto Elena Carolei, presidente di Hikikomori Italia genitori, ha già fatto sapere di voler fornire il proprio aiuto per aiutare questo ragazzo e sua madre, che va educata su come gestire questa delicata problematica: l'associazione, tra l'altro, sembra esser ben radicata nel Torinese, con cinque gruppi di mutuo aiuto, ciascuno di essi composto da 12 persone.