Ha messo in pericolo la vita dei suoi stessi figli una madre di 49 anni, J.Y. queste le sue iniziali, che, per cause ancora tutte in corso di accertamento ha lasciato i suoi bimbi all'interno di una piscina gonfiabile mentre la stessa era stata caricata sul tetto della macchina, un Suv a marca Audi, che si trovava in movimento. La signora viaggiava verso Peoria Avenue, quando è stata notata da alcuni cittadini di Dixon (Illinois) che hanno immediatamente preso il numero di targa e denunciato la signora. La Polizia ha voluto vederci chiaro, e dopo gli accertamenti di rito ha arrestato la donna, che adesso subirà anche un processo di natura penale.

Piscina gonfiata da un amico

Secondo quanto riporta la stampa internazionale a gonfiare la piscina sarebbe stato un amico della donna, al quale la stessa signora si era rivolta per il servigio. Al ritorno però avrebbe preso l'insana decisione di lasciare i bambini nella piscina gonfiabile e partire quindi ugualmente con la macchina. Non aveva fatto però i conti i cittadini, i quali sono rimasti davvero basiti quando hanno visto che sul tettuccio del veicolo c'era il gonfiabile con i due bambini all'interno.

Fortunatamente i piccoli adesso stanno bene e la piscina non è caduta dal veicolo, ma le conseguenze potevano essere sicuramente ben più gravi se il gonfiabile fosse precipitato sull'asfalto. Ovviamente le generalità dei bambini, così come delle persone che hanno segnalato l'accaduto, non sono state rivelate, questo per ovvi motivi di privacy. Gli inquirenti comunque continueranno le indagini su questa vicenda, che non appena è stata pubblicata dai media statunitensi ed internazionali è diventa immediatamente virale. Non capita tutti i giorni infatti che una madre lasci i suoi bimbi in una piscina gonfiabile su un'automobile in movimento.

Gli inquirenti confermano la vicenda sui social

Proprio su Facebook il dipartimento di pubblica sicurezza americano ha confermato che la Polizia ha arrestato la signora 49enne. Non è la prima volta che accade un episodio del genere. Solo qualche giorno fa, sempre negli Stati Uniti, era balzata agli onori della cronaca un'altra assurda vicenda. Infatti una madre, nello stato dello Utah, aveva lasciato suo figlio all'interno dell'auto sotto il sole cocente.

Le temperature all'interno del veicolo erano altissime, in quanto i vetri erano chiusi: un passante, in quel caso, aveva notato l'infante, e chiamato immediatamente la Polizia. Gli agenti hanno liberato il piccolo e rintracciato la madre, che però si è giustificata dicendo di aver lasciato il bimbo in auto perché faceva troppi capricci. Sicuramente anche sul caso accaduto nell'Illinois si sapranno a breve ulteriori particolari.