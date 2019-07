Nelle ultime ore sta diventando virale un video che vede protagonista una donna alle prese con una gelosia furibonda verso il fidanzato. Il filmato è apparso su Youtube ieri e mostra la coppia seduta in aereo mentre sta litigando in maniera molto infuocata. Più precisamente, il volo dell'American Airlines in questione era partito da Miami con direzione Los Angeles. Tutto sembrava andare per il verso giusto, fino a quando i passeggeri e l'equipaggio presente non hanno sentito la donna urlare in maniera quasi assordante verso il ragazzo che era seduto con lei. In molti hanno così filmato la scena che di li a poco si sarebbe presentata sotto i loro occhi.

Fidanzata fuori controllo all'interno di un aereo

Nel video pubblicato sul web è possibile sentire la donna mentre inveisce contro il suo fidanzato. Le hostess presenti hanno cercato di riportare la tranquillità, ma senza alcun successo. La passeggera ha così continuato a urlare e a dire al ragazzo che l'accompagnava le seguenti parole: "Vuoi continuare a guardare altre donne?". Il volo era pieno di gente, che si è anche spaventata per quanto stava accadendo.

Nel filmato si evince la rabbia della donna e a nulla sono servite le parole di hostess che la invitavano a moderare il linguaggio data la presenza di un bambino sul mezzo.

La passeggera ha infatti ribattuto dicendo di essere consapevole che era presente il bambino e di averlo consultato prima. Non è però finita quì, perchè dalle "semplici" urla è poi passata alla violenza. Con un portatile in mano ha iniziato ad aggredire il suo ragazzo mentre quest'ultimo correva per il corridoio dell'aereo.

La donna ad un certo punto gli spacca il laptop sulla testa, facendo urlare tutti i presenti per la paura. Secondo le frasi proferite dalla signora, si evince che a scatenare il tutto sarebbe stata la sua gelosia verso l'uomo, colpevole di aver guardato delle donne.

Polizia identifica la donna e la sua 'vittima'

Ad un certo punto, è stato costretto anche ad intervenire il pilota dell'aereo, spiegando alla signora che per quello che stava facendo sarebbe stata denunciata.

Quest'ultima ha replicato in maniera del tutto tranquilla che le sarebbe andata bene ogni cosa. La polizia di Miami-Dade ha poi proceduto ad identificare i due fidanzati. La compagnia aerea in questione ha rilasciato delle dichiarazioni al The Sun Online, dove ringrazia tutto l'equipaggio americano per essere intervenuto in maniera molto tempestiva. Inoltre, L'American Airlines ha dichiarato che per maggiori dettagli su tutte le indagini è necessario mettersi in contatto con la polizia di Miami-Dade.

Una brutta avventura quella passata dai passeggeri del volo e dal fidanzato della signora.