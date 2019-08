Una bambina di soli 10 anni ricoverata d'urgenza per una crisi di nervi incontrollabile a Monza. La diagnosi ha stupito non solo i genitori, ma tutto il Paese: la ragazzina, una studentessa di quinta elementare, è cocainomane. I medici che hanno soccorso la piccola di Vimercate, dopo una valutazione anche psichiatrica, sono giunti a questa conclusione. La bambina era stata portata al pronto soccorso dai genitori, preoccupati dalla reazione piena di collera della bambina, apparentemente senza motivo.

La famiglia della bambina: "Nessuno si è accorto di nulla"

Nessun caso di droga in famiglia, nessun segno evidente che potesse condurre i genitori all'amara scoperta fatta invece dai medici. Eppure, la bambina, come sospettato dal personale sanitario e poi appurato attraverso esami tossicologici, ha problemi legati all'uso di cocaina. I problemi a scuola (seppur tipici della sua fascia d'età) ed i lunghi pomeriggi trascorsi in solitudine hanno condotto la bambina ad approcciarsi a questo mostro e ben presto è passata dagli spinelli all'utilizzo di cocaina.

Spacciatori senza scrupoli, probabilmente ragazzi poco più grandi

La bambina ha raccontato ai medici la sua storia, fatta di pomeriggi trascorsi da sola, in assenza dei genitori costretti a lavorare. Con i soldi della paghetta stava spesso in giro, fino all'incontro con gli spacciatori, che l'hanno condotta prima agli spinelli e poi addirittura alla cocaina. Un uso sporadico, che però ha generato degli effetti devastanti che hanno portato la bambina alla crisi che l'ha condotta in ospedale.

La bambina, però, ha taciuto sull'identità degli spacciatori. "ha paura" dicono gli inquirenti. Sono storie che spesso gli specialisti si sono fatti raccontare, ma mai da una bambina così piccola. Gli spacciatori non si sono fatti scrupoli vedendo l'età della bambina. Probabilmente si tratta di ragazzi poco più grandi di lei, spinti sulle piazze di spaccio da pusher più esperti e lasciati a fare il "gioco sporco".

Probabilmente, se non si fosse verificato l'episodio che ha condotto i genitori a rivolgersi all'ospedale, per la bambina non ci sarebbe stata alcuna speranza di recupero e la situazione sarebbe stata irreversibile. In questo modo, invece, come affermato dai medici, è possibile aiutare la bambina sia dal punto di vista psicologico che da quello fisico. La bambina è stata trasferita presso una comunità di recupero per minori, dove le verranno prestate le cure adeguate per far sì che la bambina possa riappropriarsi della propria infanzia.

Gli specialisti, nonostante il caso gravissimo, si sono sentiti in dovere di non giudicare la famiglia e le istituzioni scolastiche che non hanno saputo cogliere i segnali.