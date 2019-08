Alla fine, quando gli agenti della Polizia di Stato di Brindisi, capitanati dal vicequestore aggiunto Rita Sverdigliozzi, lo hanno raggiunto nella sua abitazione in riva al mare in località Torre Santa Sabina, marina di Carovigno, Raffaele Brandi, ritenuto elemento di spicco della criminalità organizzata locale, ha ringraziato anche i militari. "Siete stati bravi a trovarmi" - ha detto Brandi ai poliziotti.

Il soggetto stava riposando sotto la veranda ed era latitante dal 6 luglio scorso, quando era stato raggiunto da una misura cautelare in carcere in seguito all'operazione Berat. La villetta in cui si trovava, dotata di ogni comfort, con affaccio sul mare, era divenuta uno dei suoi tanti rifugi.

Si cercano i fiancheggiatori

Gli inquirenti ritengono che il presunto boss non abbia fatto tutto da solo ma che, come spesso accade in questi casi, si sia avvalso di una rete di fiancheggiatori.

Quando gli uomini della Polizia hanno bussato alla sua porta, Brandi si è dimostrato cordiale, così come dimostra il video diffuso dai media locali. Non ha opposto quindi nessuna resistenza ai militari. Lo scorso 15 luglio era anche finito nel registro degli indagati durante l'operazione che ha riguardato episodi estorsivi nelle aste giudiziarie: proprio a tale mandato di cattura, emanato in data 11 luglio, era sfuggito del tutto.

Già dalla prima mattinata di ieri, i poliziotti avevano il sentore che Brandi si nascondesse proprio in quella bellissima villetta in riva al mare. L'immobile non risulta essere di sua proprietà, ma di un altro soggetto, per ora estraneo all'indagine messa su dalla Direzione distrettuale antimafia e coordinata dalla locale Procura. In un primo momento gli inquirenti hanno monitorato i congiunti del Brandi, non trovando però punti di contatto con il latitante.

Trovate anche 2.400 euro

Contestualmente alla cattura del latitante, i militari hanno anche trovato la somma di circa 2.400 euro, almeno così spiega una nota dello stesso vicequestore Sverdigliozzi. Al blitz, secondo quanto riporta la testata giornalistica locale online, Brindisi Report, hanno partecipato ben 20 poliziotti, alcuni dei quali rientrati in anticipo dalle ferie proprio per portare a termine tale operazione.

Sicuramente nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli sulla vicenda in questione, che è tutt'altro che chiusa. Non è escluso che, a stretto giro, chi indaga possa risalire a qualche soggetto che si è reso complice della latitanza del Brandi. Proprio per questo adesso l'attenzione degli inquirenti si sta concentrando sullo stesso proprietario dell'immobile in cui è stato ritrovato il latitante.