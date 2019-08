Simon Gautier, l'escursionista francese di 27 anni ritrovato senza vita in Cilento, poteva essere ritrovato velocemente (e forse salvato) se avesse avuto, sul suo telefono, una semplice app. Where Are U, infatti, è collegata alle centrali operative del 112 e consente di inviare, in maniera automatica, la propria posizione. In pochi, anzi, in pochissimi, però lo sanno. Andrea Pagliosa operatore di Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), infatti, ha stimato che meno dell'1% l'ha installata sul proprio smartphone. Dopo il "caso Gautier", però, è boom download.

Simon poteva essere salvato

Simon Gautier, studente francese residente da 2 anni a Roma, l'8 agosto scorso ha raggiunto il comune salernitano di Santa Marina per una breve vacanza. Da lì, si è avventurato lungo il Sentiero della Molara, ma il giorno seguente ha contattato il 118 della Basilicata dicendo di essere caduto in una scarpata e di essersi fratturato entrambe le gambe. Purtroppo, il ragazzo non era riuscito a fornire indicazioni utili relative alla sua posizione e gli operatori non erano stati in grado di geo-localizzarlo.

La macchina dei soccorsi si era comunque messa subito in moto, ma Simon è stato ritrovato solo 10 giorni più tardi, senza vita.

Quanto accaduto al giovane escursionista francese ha fatto emergere gravi carenze e ritardi nel sistema. Se, come ha denunciato tra l'altro da Mario Balzanelli (medico 54enne, presidente nazionale del 118) anche il nostro Paese avesse implementato la geolocalizzazione automatica del chiamante, forse Simon si sarebbe potuto salvare.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera Curiosità

La Gazzetta ufficiale del 6 febbraio 2010, infatti, ha sancito l'obbligo del AML, advanced mobile location, in grado di inviare in automatico un sms contenente le coordinate del luogo dallo smartphone di chi chiede aiuto.

Where Are U

In attesa che anche nel nostro paese gli smartphone vengano dotati di sistemi di geolocalizzazione per le emergenze (Aml per iPhone, Els - Emergency Location Service - per Android), in grado di comunicare la propria posizione, è comunque possibile contare su un'applicazione ufficiale in grado di collegarsi con le centrali del 112 (numero unico di emergenza) e di effettuare una chiamata di emergenza inviando, contestualmente, l'esatta posizione (tramite rete dati o Gps).

Stiamo parlando di Where Are U. Rispetto alle tecnologie come Els e Aml, che riescono ad attivare la geolocalizzazione in automantico quando si compone il numero di emergenza, ‘Where Are U’ è un'app e, in quanto tale, presuppone che venga installata volontariamente e che venga utilizzata per effettuare la chiamata di emergenza.

Ad oggi, la chiamata tramite app è attiva in Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, in diverse città della Sicilia, a Trento e Bolzano e in provincia di Roma Tuttavia.

Where Are U, risulta utile ovunque. Ad oggi, però, l'applicazione salva vita (che, ricordiamo, è gratuita) è stata installata su pochissimi smartphone. Andrea Pagliosa, infatti, ha sottolineato che in Lombardia, ad esempio, dove si processano mediamente 13 mila chiamate al giorno, le richieste di aiuto arrivate tramite l'app sono state solo 9.500 da inizio anno.

Nei giorni scorsi, perà, in seguito a quanto accaduto al povero Simon Gautier si è evidenziato un vero e proprio boom dei download dell’app “Where Are U”: il 18 agosto (giorno in cui l'escursionista è stato ritrovato morto) è stata scaricata da 1.511 utenti che sono diventati 12.080 il giorno successivo e ben 18.966 nella giornata di martedì 20 agosto.