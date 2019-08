Una bimba di soli 10 anni, residente a Vimercate, è la protagonista di una storia triste, drammatica, attuale. La piccola era sempre agitata, turbolenta, violenta ma nessuno era stato in grado di scoprire i motivi del suo atteggiamento, nemmeno i genitori, entrambi lavoratori. Ebbene, quella bimba era una cocainomane, oltre che fumatrice di spinelli. Sembra la trama di un film ma è la realtà. La piccola è stata trasportata al pronto soccorso dopo una forte crisi di nervi dovuta all'assunzione di cocaina. A condurla nel nosocomio sono stati proprio i genitori, allibiti per lo strano atteggiamento.

Genitori lavoratori, senza storie dubbie alle spalle

Una storia penosa quella che viene da Monza, una storia che mette in evidenza le fragilità della società attuale, spesso confusa e scevra di punti di riferimento. Una coppia di genitori si è allarmata quando ha visto la figlia di 10 anni agitata, violenta e fuori di sé. Padre e madre hanno così deciso di condurre la minorenne all'ospedale, luogo da cui è arrivato l'infausto verdetto: la piccola assumeva cocaina e marijuana.

Un verdetto che ha lasciato stupefatti i genitori della bimba, entrambi lavoratori senza storie dubbie alle spalle. Loro sapevano che la figlia aveva problemi a scuola, ma non ipotizzavano una cosa del genere. Gli psichiatri ritengono che il caso della piccola di Vimercate sia il "segno dei tempi". Secondo gli accertamenti eseguiti dal personale sanitario, la minorenne aveva consumato sporadicamente cocaina, oltre agli spinelli.

Sostanze vietate acquistate con la paghetta dei genitori

Ai medici del Pronto soccorso la ragazzina ha spiegato di aver assunto sostanze stupefacenti. Lei stessa dunque ha confermato il referto degli esami diagnostici. La minore ha dichiarato altresì di aver acquistato la sistanza con la paghetta dei genitori, entrambi lavoratori e fuori di casa per molte ore. Pomeriggi interi trascorsi da sola, senza il papà e la mamma.

Ecco un quadretto tipico della società attuale, società spesso cinica e crudele. Sì perché durante uno dei pomeriggi trascorsi da sola la bimba ha incontrato i pusher, persone senza scrupoli che non hanno avuto remore nel venderle gli stupefacenti. Soggetti incuranti della sua età ma molto attenti ad incassare denaro. Chi sono quegli spacciatori? Non si sa nulla sulla loro identità. La piccola non vuole farne i nomi, forse perché ha timore.

"Su questo punto ha alzato un muro impenetrabile. Ha paura", ha asserito il primario Amatulli. Paradossalmente quella grave crisi di nervi ha salvato quella bimba. Se non ci fosse stato chissà che fine avrebbe fatto. Ora la minorenne si trova in una comunità di recupero, ha appena iniziato un lungo percorso che la porterà alla serenità, quella serenità finora mai abbracciata.