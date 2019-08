Se il diavolo, inteso come figura simbolica o come un essere in carne ed ossa, esiste davvero, è una domanda che tutti noi ci siamo fatti almeno una volta nella vita. Tale quesito però se lo sono posto alcuni religiosi al recente Meeting di Rimini, dove si sono riuniti numerosi esorcisti provenienti da tutto il Paese. Alla kermesse ha partecipato anche il Generale dei Gesuiti, Arturo Sosa, che ha detto la sua sull'argomento.

Per il religioso Satana non sarebbe altro che un simbolo, una figura, come tante altre, non un essere reale. Per sviluppare la sua tesi ha utilizzato l'idea dello stesso Sant'Ignazio, per il quale appunto il cosiddetto diavolo è solo lo spirito cattivo che porta gli uomini ad agire in maniera contraria allo spirito di Dio, ovvero al bene.

Padre Sosa: 'Non è una persona come quella umana'

Secondo il Generale, il diavolo non è una persona come quella umana.

Difatti il male propriamente detto altro non sarebbe che l'eterna lotta interna ad ognuno di noi. "Il bene e il male sono in lotta permanente nella coscienza umana", così ha spiegato il religioso. Lo stesso ha poi chiarito ulteriormente la sua tesi, soffermandosi sul significato che i simboli hanno in ogni cultura del mondo, anche quella religiosa e soprattutto cattolica. Proprio la figura di Lucifero, l'angelo caduto, personificazione del male in persona, sarebbe quindi solo uno dei tanti simboli utilizzati dall'uomo per distinguere il bene, ovvero Dio, dal male.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Curiosità

Tutto questo però non è piaciuto a moltissimi fedeli e alle associazioni cattoliche, che sul web in particolar modo si sono scagliati contro la posizione espressa da padre Arturo Sosa, giudicato come un eretico. Per poter calmare le acque è dovuta intervenire l'AIE (Associazione Italiana Esorcisti), che prende anch'essa le distanze da quanto dichiarato dal religioso in questione.

L'Aie: 'Affermazioni gravi e disorientanti'

L'Associazione degli esorcisti definisce molto gravi le affermazioni di padre Sosa, nonché disorientanti per i fedeli.

Secondo quanto riferisce il Quotidiano di Puglia sulle sue pagine online, riportando le stesse dichiarazioni dell'Aie, Sosa non è nuovo ad affermazioni simili. Gli esorcisti precisano infatti che il diavolo, inteso come persona reale che pensa e agisce, è da sempre presente nella dottrina cattolica. Quella dell'angelo ribelle a Dio è una verità di Fede per l'Associazione italiana esorcisti. Lo stesso Papa Francesco ha ribadito recentemente che Lucifero esiste come persona reale e che quest'ultimo non è assolutamente una figura simbolica.

Paolo VI definì il demonio una terribile realtà, misteriosa e paurosa.