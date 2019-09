Continua ancora far parlare di sé lo scandalo sugli affidi illeciti di Bibbiano, la cittadina romagnola finita al centro delle cronache nazionali per i numerosi casi di bimbi sottratti illecitamente dalle loro famiglie. Subito dopo la diffusione delle notizie in questione, apparse su tutti i giornali locali e nazionali, in tutto il Paese si sono formati dei movimenti spontanei che continuano a tenere alta l'attenzione su questa brutta vicenda.

Si pensa che il caso Bibbiano sia solo la punta di un iceberg ancora più grande e che in tutta Italia siano tantissimi i casi di bimbi sottratti illecitamente ai genitori naturali. Per questo il "Coordinamento liberi Cittadini contro i diritti negati dei Bambini" ha organizzato per sabato 21 settembre, alle ore 19:00, una fiaccolata pacifica e apolitica per le vie del centro di Brindisi, in Puglia. Il comunicato porta la firma di Francesco Cellie.

Tutti i cittadini sono invitati

Il Coordinamento riferisce che tutti i cittadini sono invitati a questa manifestazione, che è ulteriormente slegata da qualsiasi forma di associazione, in quanto, come precisa la nota inviata agli organi di stampa dal movimento in questione, è nata da cittadini liberi, i quali sono legati da storie comuni. I membri di questo gruppo vogliono mostrare la loro solidarietà a coloro che hanno subito soprusi simili a quelli di Bibbiano.

Alla manifestazione, dal titolo "Mai più altre Bibbiano", possono anche partecipare le istituzioni, a patto però che espongano solo striscioni inerenti alla fiaccolata, senza nessun riferimento politico. Sarà gradito l'utilizzo di t-shirt di colore bianco. L'evento è stato anche diffuso tramite i social network e alcune testate giornalistiche locali online. L'obiettivo di questa manifestazione è quello di tenere accesi i riflettori su quanto è successo a Bibbiano e su ciò che potrebbe ancora succedere in diverse parti d'Italia.

Saranno deposte delle scarpe di bambino

Nel comunicato inviato alla stampa, Cellie ha informato la cittadinanza che al termine del corteo, i presenti depositeranno delle scarpe da bambino presso la scalinata virgiliana, ovvero quella che porta le cosiddette Colonne Romane, l'antica e storica costruzione brindisina che dà direttamente sul mare. Questo gesto simboleggerà la solidarietà nei confronti dei bambini "rapiti" dalle loro famiglie.

L'inchiesta "Angeli e Demoni", così come è stata soprannominata l'indagine su Bibbiano, continua tutt'ora. Non è escluso che su questa triste vicenda degli affidi illeciti ci possano essere ulteriori aggiornamenti nei prossimi mesi. Per il reato di frode in processo penale e depistaggio, le autorità avevo emesso un'ordinanza di custodia cautelare, prima in carcere e poi ai domiciliari, per Claudio Foti, direttore scientifico della Onlus denominata "Hansel e Gretel" che aveva sede a Moncalieri, nel torinese (domiciliari che poi sono stati revocati).

Con lui sono finite nel registro degli indagati oltre venti persone. I bambini, secondo quanto riferito dagli inquirenti, una volta affidati ad altre persone che non erano i loro famigliari, venivano condizionati con delle torture fisiche e mentali. Agli infanti sarebbe stato fatto il lavaggio del cervello anche tramite l'ausilio d'impulsi elettrici.