SI tratta dell'ennesima storia di violenza sulle donne. Episodi come questo sono ormai all'ordine del giorno e ciò che accomuna queste storie non è solo la sofferenza delle donne, che restano in silenzio per la troppa paura di soffrire ancora di più, ma soprattutto il fatto che nessuno, nemmeno i familiari, riesca a notare la paura e il dolore nei loro occhi.

Questa volta la storia si svolge a Catania e la protagonista è una ragazzina di soli quattordici anni, ripetutamente picchiata dal ragazzo di ventiquattro.

La loro relazione andava avanti da un po', tra schiaffi e pugni. La giovane viveva ormai nell'ansia e nella paura, al punto di non avere neanche il coraggio di dire alla madre che aspettava un figlio. La "dolce attesa" non si è poi rilevata tale, poiché il ragazzo, e futuro padre, non ha dato tregua neanche in quel momento alla 14enne, continuando a maltrattarla. Giunta al limite delle sue forze, la ragazza fa un passo decisivo, sia per lei che per la famiglia: si affida ai medici e decide di abortire.

Una decisione che, tuttavia, non viene presa bene dal 24enne, il quale al contrario della sua ragazza sarebbe voluto diventare padre, e ricomincia a maltrattarla.

La 14enne non perde il coraggio e prende un'altra decisione importante che le dà la speranza, anche se per poco, di liberarsi da quel senso di paura e timore. Lascia il suo aggressore mettendo fine alla relazione "malata" e torna alla vita di un tempo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gravidanza

Lui, però, non molla e dopo insistenti tentativi riesce a riallacciare i rapporti sentimentali con l'ex, ormai quindicenne.

Poco dopo, l'attende un'altra Gravidanza. La storia sembra ripetersi: lui picchia e maltratta la giovane madre che porta in grembo il loro futuro figlio. Un bambino che questa volta la madre vuole tenere, evitando di sottoporsi a un altro aborto. Eppure, un cambiamento nell'animo della ragazza ribalta il finale di quella turbolenta storia.

La 15enne rivela la madre degli abusi, dell'aborto e della nuova gravidanza. La madre nota i segni sul corpo e le tante scuse di urti accidentali svaniscono di fronte alla verità dolorosa.

Una verità che si manifesta ancora una volta quando il 24enne sfonda la porta dell'abitazione, perseguita la ragazza e la riempie di telefonate, la minaccia. Arriva al punto di dare fuoco alla porta d'ingresso. La paura cresce sempre più ma la ragazzina, ormai stanca, riesce a raccogliere tutto il coraggio che ha in corpo e corre a chiedere aiuto ai carabinieri.

Oggi le forze dell'ordine sono riuscite a fermarlo durante l'ennesimo episodio di violenza, mentre il ragazzo stava per picchiare nuovamente la giovane mamma, in strada, davanti gli occhi di tutto il paese.