Vittorio Grigolo, il noto tenore italiano, sta passando un momento molto difficile. Secondo i giornali britannici avrebbe molestato una delle coriste della Royal Opera House che ha deciso, quindi, di sospendere l'artista, in attesa che vengano chiariti tutti gli aspetti della vicenda.

L'ex coach di Amici di Maria De Filippi nei guai per gravi accuse

Il famoso tenore, conosciuto al grande pubblico anche per la sua partecipazione all'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi come coach, è stato accusato di aver molestato una cantante sul palco della Royal Opera House.

Secondo quanto affermano i media inglesi, sarebbe successo tutto davanti al pubblico. I fatti risalirebbero a qualche giorno fa e, in attesa di verificare il loro esatto andamento, anche il Metropolitan Opera di News York ha deciso per la sospensione di Grigolo. Il prestigioso teatro ha spiegato, in una nota, la motivazione della decisione presa in merito al tenore italiano di 42 anni. Il Metropolitan ha affermato che, in seguito ai gravi fatti del 18 settembre, il sig. Grigolo è stato sospeso e le indagini per verificare la veridicità delle accuse sono ancora in corso.

Secondo i giornali britannici sarebbe accaduto tutto davanti al pubblico

Durante gli applausi alla fine dello spettacolo a Tokyo, al termine del Faust di Charles-Francois Gounod, il tenore italiano, protagonista con ancora i panni di scena, avrebbe cominciato a palpare una delle coriste. I presenti hanno testimoniato che il coro gli diceva di fermarsi, ma lui avrebbe iniziato a discutere con loro. Si sarebbe trattato di una scena da fare inorridire chi vi ha assistito.

In seguito, Vittorio Grigolo è stato sospeso e sostituito con il russo Georgy Vasiliev, dichiarando un malessere dell'artista, ma poi è arrivata la comunicazione ufficiale da parte della stampa.

Grigolo, conosciuto anche come Il Pavarottino, per la sua esibizione con l'indimenticato tenore Pavarotti all'età di soli 13 anni, nel 2015 aveva affermato a Vanity Fair di essere un dro... per quanto riguarda i suoi rapporti con le donne.

Questa dichiarazione è stata ripresa dal tabloid britannico The Sun, in seguito a quanto presumibilmente è accaduto.

L'esibizione di Grigolo al teatro La Scala a Milano, invece, è stata confermata per l'1, il 4, il 7 e il 10 ottobre per l'interpretazione di Nemorino in Elisir d'amore. La notizia su Vittorio Grigolo arriva a poche ore dell'annullamento deciso da Placido Domingo in seguito alle accuse di molestie che alcune donne hanno mosso contro di lui.

Il tenore ha deciso di non andare in scena all'Opera di New York con la sua nuova produzione del Macbeth di Verdi. Si attendono gli esiti delle indagini per fare chiarezza sul caso.