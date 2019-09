Una vicenda alquanto singolare si è verificata ieri, venerdì 27 settembre, a Stornarella, località del foggiano, dove un ragazzino di soli 12 anni ha manifestato da solo contro i cambiamenti climatici. Il piccolo ha preso un cartellone e si è recato in piazza, mostrando tutto il suo disaccordo su quanto sta avvenendo in materia ambientale nel mondo.

Proprio ieri era in programma la terza mobilitazione globale contro i cambiamenti climatici denominata "Fridays for Future", ideata dalla giovanissima attivista svedese Greta Thunberg.

Tantissimi ragazzi, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, ieri sono scese in strada per sensibilizzare i potenti della Terra. Ma nel piccolo centro foggiano non erano in programma cortei, e forse proprio per questo il 12enne ha deciso di manifestare da solo.

Omaggiato dal sindaco

La scena non è passata inosservata, e quando il sindaco di Stornarella ha visto quel bambino da solo e con il cartellone in mano, non ha perso tempo a scendere dal municipio e ad omaggiare il giovane.

Il primo cittadino ha apprezzato il gesto ed ha pubblicato la foto del giovane su Facebook. In breve tempo la notizia è diventata virale ed è stata ripresa dai maggiori media locali e nazionali. Anche questo ragazzino è un fan di Greta Thunberg, e ha voluto seguire proprio il suo esempio. Come si ricorderà, anche la piccola attivista svedese ha cominciato da sola la sua battaglia contro il clima.

Adesso Greta è diventata un'icona mondiale nella lotta ai cambiamenti climatici, e milioni di giovani la seguono in tutto il mondo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Curiosità

Lei partecipa anche ad importanti summit internazionali, come accaduto qualche giorno fa a New York all'ONU. In questo periodo nelle scuole si parla molto di ambiente, soprattutto per sensibilizzare le nuove generazioni, che devono essere molto più attente a non inquinare l'ambiente in cui vivono.

Nel pomeriggio è stato raggiunto dai suoi compagni

Ieri mattina nel piccolo comune foggiano le scuole erano aperte, e quindi la maggior parte dei compagni di classe del 12enne erano in classe a seguire le lezioni.

Ma lui a scuola non è andato, proprio per dare via alla sua iniziativa. Per circa tre ore, dalle nove a mezzogiorno, il ragazzino ha sostato in piazza, insieme al suo cartellone e ad una borraccia in cui aveva dell'acqua.

Secondo quanto dichiarato dalla madre al quotidiano La Stampa, pare che suo figlio abbia già da tempo cominciato a non utilizzare più la plastica e a non gettare via quello che può inquinare.

Il 12enne è anche appassionato di tecnologia e attualmente studia con profitto. Nel pomeriggio lo stesso è stato raggiunto in piazza anche dai suoi compagni e lì si è trattenuto fino all'ora di cena.