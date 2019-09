Papa Francesco, in occasione dell'udienza generale di mercoledì 18 settembre, ha voluto rendere omaggio ai martiri cristiani copti giustiziati dall'Isis in Libia nel febbraio del 2015. Prendendo come punto di riferimento la grande fede dimostrata dai 20 prigionieri poco prima della morte, il pontefice si è soffermato sulla necessità di avere coraggio per diffondere il Vangelo.

Il video diffuso quattro anni fa dai terroristi islamici mostrava il momento della decapitazione degli operai egiziani.

Costoro, prima di essere giustiziati, pronunciarono il nome di Gesù. Secondo il Santo Padre, ciò dimostra che: "Non hanno negato la loro fede, perché lo Spirito Santo era con loro". Per questo motivo li ha definiti "martiri moderni", un vero e proprio esempio da seguire per tutta la cristianità.

In un passaggio successivo, il Papa ha parlato dello Spirito Santo che infonde coraggio ai fedeli e l'arte del discernimento di fronte alle difficoltà.

Riportando alcuni Atti degli Apostoli, ha affermato che costoro sono diventati il "megafono dello Spirito Santo" inviato loro dal Cristo risorto per diffondere senza alcuna esitazione la Parola.

Papa Francesco ritiene, infatti, che gli uomini che hanno dentro di sé lo Spirito Santo trovano sempre il coraggio di lottare, di abbattere gli ostacoli e di vincere le loro battaglie proprio perché non si basano unicamente sulle proprie forze, ma sulla fede incrollabile che li accompagna.

Il Santo Padre ha anche invitato a riflettere sugli imperi, sulle dittature e sui progetti politici che si sono susseguiti nel corso della storia: tutti dopo un po' di tempo si sono "sbriciolati", mentre solo il cristianesimo ha resistito nei secoli, lasciando un'impronta indelebile nel mondo. Di conseguenza ogni progetto umano, una volta avviato, può naufragare, mentre ciò che proviene direttamente da Dio è destinato a durare.

Il calendario copto ricorda l'era dei martiri

La comunità copta ortodossa celebra l'11 di settembre l'inizio del suo nuovo anno, e questa ricorrenza viene definita festa del Nayrouz. Il calendario copto dura 13 mesi, i quali commemorano l'era del martirio che i fedeli dovettero subire sotto l'imperatore romano Diocleziano intorno al 280 d.C. e che per questo motivo viene chiamato "L'Era dei Martiri".

La tradizione copta ritiene che Diocleziano abbia perseguitato migliaia di cristiani, cercando invano di costringerli a negare la propria fede. Nonostante sia stato un periodo di atroci sofferenze, la Chiesa considera questo un passaggio piuttosto significativo della sua storia, essendo riuscita a resistere all'assalto del potere politico, continuando a diffondere la cristianità.

La tradizione dei datteri rossi

I datteri rossi vengono tradizionalmente consumati in Egitto durante la festa del Nayrouz. Il loro colore esterno, infatti, simboleggia il sangue versato dai martiri, mentre la parte interna bianca rappresenta la purezza dei loro cuori, e il seme la forza della fede.

I cristiani copti ripercorrono le sofferenze dei propri antenati attraverso questa celebrazione che sottolinea come il ricordo dei martiri non debba appartenere solo al passato, ma debba essere sempre vivo nei cuori di tutti i fedeli.