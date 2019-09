Un terribile incidente sul lavoro si è verificato oggi, martedì 24 settembre, intorno alle 13:30 a Verona, nei pressi dello stadio Bentegodi, dove in un cantiere all'improvviso è precipitato il cestello di una gru. Sullo stesso pare non ci fosse nessuno, ma purtroppo di sotto si trovava un operaio, il quale è stato travolto. Per l'uomo, le cui generalità non sono state diffuse per motivi di privacy, non c'è stato nulla da fare, in quanto sarebbe morto sul colpo.

Troppo gravi le ferite provocate dalla caduta del cestello che si trovava in cima al mezzo meccanico. Al momento sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo provinciale per capire che cosa sia successo stamattina e quale è stato il motivo per cui il cestello si è sganciato dalla gru.

Incidente assurdo

Questa mattina nel cantiere in cui si è verificato l'incidente, in via Vasari, sembrava una giornata di lavoro come tante altre.

All'improvviso però i colleghi dell'uomo hanno intuito che qualcosa non andava, e quando hanno visto il cestello che si era staccato dal braccio meccanico hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, mentre i militari dell'Arma, di concerto con i tecnici dello Spesal, hanno eseguito i rilievi del caso. Adesso si dovrà appurare, come di norma accade in questi casi, se nel cantiere fossero state rispettate tutte le norme di sicurezza sul lavoro.

Si tratta di un fatto abbastanza delicato, la cui dinamica, lo ricordiamo, è ancora tutta da chiarire. Non è dato sapere inoltre perché l'uomo si trovasse proprio sotto al cestello, ne con precisione quali lavori stesse compiendo nell'area in questione. Fatto sta che la vittima si è trovata proprio sulla traiettoria dell'oggetto, che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Tanti gli incidenti del lavoro ogni anno

Non è la prima volta che nel nostro Paese si verifica un incidente sul lavoro.

Basti pensare che solo nell'ultimo mese se ne contano almeno due gravi. Si pensi ad esempio a quanto successo il 16 settembre scorso a San Domino, una località che si trova nelle Isole Tremiti, in Puglia, dove un operaio è precipitato dal tetto di un'abitazione mentre stava montando una grondaia. A cedere in quell'occasione sarebbe stata proprio quest'ultima. Anche in quest'ultimo caso pugliese la vittima è deceduta sul colpo: aveva 67 anni.

Tornando a quanto successo in mattinata a Verona, la notizia si è sparsa immediatamente nella città scaligera, destando stupore e sconcerto tra gli abitanti. A breve, sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, ci saranno ulteriori aggiornamenti su quanto avvenuto nel cantiere di via Vasari.