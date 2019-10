La California continua a bruciare e migliaia di persone sono fuggite dalle fiamme, abbandonando la propria casa pur di rifugiarsi al sicuro. I giorni passano ma la situazione sembra non migliorare, tanto che il governo del Paese ha diramato l'allarme rosso estremo. Inoltre, a peggiorare il lavoro dei vigili è previsto l'arrivo di venti sino a 128 km orari. Al momento, le zone interessate dagli incendi riguarderebbero le contee di Ventura, San Bernardino e Los Angeles.

In quest'ultima, il fuoco sarebbe minacciando anche il celebre Getty Museum. Tra le numerose e preziose opere presenti all'interno della struttura, vi è anche l'Altleta di Fano, una scultura in bronzo realizzata da Lisippo.

Allarme rosso estremo

La situazione in California sembra non migliorare affatto: le fiamme che da tempo distruggono i territori a sud dello Stato continuano ad avanzare, rendendo quasi vano l'intervento dei vigili del fuoco.

Migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case, pur di mettersi in salvo e rifugiandosi altrove. Dinnanzi a tale stato di emergenza, il governo del Paese ha diramato l'allarme rosso estremo. Per la prima volta viene diramata questo tipo di segnale, a sottolineare il grave pericolo che attualmente è in corso.

A peggiorare ulteriormente le condizioni, sarebbero in arrivo venti fino a 128 km orari che potrebbero alimentare le fiamme.

Secondo il meteorologo Marc Chenard "il peggio deve ancora venire" in quanto le raffiche di vento sono destinate ad aumentare nelle prossime ore, arrivando anche a superare i 130 km orari. Solo la presenza di pioggia potrebbe concretamente fermare i fuochi, ma al momento sembra non sia previsto che possa piovere a breve.

Minacciato il Getty Museum

Le fiamme della California stanno velocemente avanzando, spostandosi dai boschi sino ai centri abitati.

Al momento, le zone particolarmente interessate dagli incendi sarebbero le contee di Ventura, San Bernardino e Los Angeles. Proprio in quest'ultima, si teme per lo stato di salute del Getty Museum, uno dei monumenti più importanti del Paese.

Al suo interno, la struttura ospita tantissime e preziosissime opere provenienti da diverse epoche della storia. Certamente tra i pezzi più importanti vi è Altleta di Fano, una scultura in bronzo, risalente tra il IV e il II secolo a.C.

realizzata dallo scultore greco Lisippo, da anni l'opera è oggetto di contesa tra gli USA e l'Italia.

Nonostante le preoccupazioni proprio per la presenza di simili manufatti, l'amministrazione del museo ha rassicurato tutti, sostenendo che non sia opportuno spostare nessuna opera. Infatti, i reperti all'interno delle sale sarebbero al sicuro, in quanto tale "struttura è progettata e costruita per resistere a queste calamità".