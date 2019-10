Oggi è uscito, in contemporanea in vari paesi, il film The Laundromat (Panama Papers per la distribuzione italiana), pellicola che porta sullo schermo lo scandalo dei cosiddetti "Panama Papers", un fascicolo che comprende 11,5 milioni di documenti (2,6 terabyte di dati) relativi ad attività della società Mossack Fonseca in un arco temporale che va dagli anni settanta al 2015. Per ora il film è tranquillamente apparso sulla piattaforma Netflix, ma non è detto che la vicenda sia conclusa.

Chi sono Mossack e Fonseca

Mossack Fonseca, fondata nel 1977 dagli avvocati Jurgen Mossack e Ramon Fonseca, assisteva e gestiva gli spostamenti di società che volevano trasferirsi nel paradiso fiscale di Panama. A causa dello scandalo del fascicolo chiamato Panama Papers, i due avvocati si trovano ancora oggi sotto processo, negli Stati Uniti, per crimini legati al fisco. Nel marzo del 2018 hanno dovuto chiudere la propria società proprio a causa dello scandalo finanziario.

È proprio a causa di questo processo che i due avvocati, attraverso i loro legali, hanno chiesto di bloccare l'uscita del film, in quanto, secondo loro, la pellicola li dipinge come "avvocati senza scrupoli" coinvolti in crimini come "riciclaggio di denaro, evasione fiscale e altri comportamenti illegali".

La posizione di Netflix

Il film, presentato in anteprima al festival del cinema di Venezia, è distribuito da Netflix, la famosa piattaforma e casa di produzione californiana.

La difesa della società con sede a Los Gatos presuppone il fatto che l'immagine dei due avvocati fosse già stata macchiata dagli eventi succeduti allo scoppio dello scandalo, dunque non per responsabilità della pellicola. Inoltre la compagnia sostiene che il loro intento non fosse quello di promuovere la storia come storicamente attendibile, ma piuttosto di essere una commedia che porta a riflettere su un sistema reale, quello del sostegno alle società fraudolente.

Anche se i due avvocati, interpretati nel film da Gary Oldman e Antonio Banderas, hanno i veri nomi dei due fondatori della società, si tratta di due personaggi finzionali e caricaturali, utili per il successo della produzione cinematografica.

Come finirà la storia?

Il caso ha cambiato sede giudiziaria giovedì scorso, trasferendosi dallo stato del Connecticut a quello della California, e i due avvocati sono dunque, come ricordato, ancora sotto processo.

Questo comunque non ha impedito a Netflix di rilasciare il il film sulla propria piattaforma a mezzanotte di venerdì 19 ottobre (orario del Pacific Daylight Time, corrispondente alle 9 del mattino italiane). Dato il procedimento giudiziario ancora aperto, ci si attendono ulteriori sviluppi da questa vicenda.