Sono gravissime le condizioni del ragazzo di 25 anni che nella notte tra il 23 e il 24 ottobre, nel quartiere Appio Latino di Roma, precisamente in via Franco Bartolini all'incrocio con via Teodoro Mommsen, è stato raggiunto da un colpo di pistola sparato da un soggetto ancora non identificato. Secondo la ricostruzione operata dai carabinieri, pare che la vittima avesse reagito ad un'aggressione in quanto la sua fidanzata, poco prima, era stata derubata di una borsa contenente gli effetti personali.

La ragazza, che ha 24 anni, spaventata ha consegnato quanto richiesto dai malfattori: pare che a questo punto il suo ragazzo sia intervenuto. Purtroppo però è successo qualcosa che nessuno si aspettava, ovvero uno dei rapinatori ha estratto una pistola e gli ha sparato alla testa. Sarebbero due gli aggressori, entrambi attualmente in fuga e ricercati dalle Forze dell'Ordine. Le ultime notizie che arrivano dall'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma sono, purtroppo, preoccupanti: il ragazzo infatti, secondo quanto riferiscono le fonti locali, è in fin di vita.

Soccorsi immediati

In preda al terrore dopo aver visto quanto successo, la 24enne ha chiesto aiuto con quanto fiato aveva in gola: i primi a intervenire e a chiamare i soccorsi sono stati i residenti della zona, che hanno chiamato immediatamente i carabinieri. I due ragazzi ieri sera avevano deciso di trascorrere una serata insieme ad alcuni amici in un pub della zona, e lì la comitiva li stava aspettando.

Secondo la testimonianza della giovane, gli aggressori sarebbero di nazionalità italiana. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile, insieme alla squadra investigativa giunta da via In Selci. Il giovane sarebbe stato colpito precisamente alla nuca. Gli agenti hanno effettuato i rilievi del caso fino a notte fonda e durante gli stessi hanno notato che una vetrata del pub sarebbe andata in frantumi. Da capire se l'attività commerciale sia stata colpita da un proiettile vagante, oppure se lo sparatore abbia colpito intenzionalmente il locale.

Non ci sono altri feriti

L'episodio non ha provocato altri feriti, e quindi, se questo fosse successo, il bilancio sarebbe potuto essere ancora più grave. Adesso si spera che il ragazzo esca dalla difficile situazione clinica, anche se, come detto, le sue condizioni restano al momento, gravissime. Certo è che i ragazzi sono stati aggrediti di spalle. Non è escluso che gli aggressori, e soprattutto lo sparatore, abbiano le ore contate.

Anche alcuni clienti del pub avrebbero dato l'allarme per quanto successo.