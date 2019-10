Non ce l'ha fatta la nonnina di 92 anni che da diversi mesi era ricoverata presso l'ospedale "Ninetto Melli" di San Pietro Vernotico, nel brindisino. La signora da mesi si trovava ricoverata presso la stessa struttura sanitaria, e non molto tempo fa le sue condizioni si sono aggravate, tanto che la stessa ebbe una crisi cardiaca. I medici riuscirono a stabilirla, e quindi la dimisero dal nosocomio.

Questa vicenda ha però alcuni tratti che per certi sono tutti ancora da chiarire, in quanto la 92enne sarebbe stata letteralmente abbandonata dalla sua famiglia, in particolare dal figlio, che pare non la volesse con sé. Della vicenda se ne sono occupati anche i carabinieri, che non appena la donna ebbe il malore, non riuscendo a rintracciare nessuno, si misero sulle tracce dei parenti. Alla stessa, negli ultimi tempi, era stato affidato un amministratore di sostegno, che l'ha tenuta fino ai suoi ultimi giorni di vita.

L'affetto del personale sanitario

Per tutto questo tempo la signora ha vissuto con il solo affetto dei medici dell'ospedale Melli di San Pietro Vernotico, che le hanno somministrato tutte le cure necessarie di cui l'anziana paziente aveva bisogno. Soffriva infatti di numerose patologie, e la crisi cardiaca che aveva avuto non ha fatto altro che peggiorare la sua delicata situazione di salute. Lei era originaria di Monopoli, nota cittadina portuale della provincia di Bari.

Proprio visto il rifiuto del figlio, di cui per privacy non sono state rese note le generalità, i giudici hanno deciso di affidare la nonnina ad una persona che si occupasse del suo sostegno. La donna è stata ricoverata per circa dieci mesi, nell'indifferenza generale del suo nucleo famigliare. Eventuali decisioni di natura giudiziaria nei confronti di questi ultimi saranno emesse dall'autorità giudiziaria, che, lo ricordiamo, ha già ascoltato il figlio.

La vicenda ha commosso l'Italia

Questa triste storia ha commosso l'Italia, e se ne era parlato sui giornali nazionali già nelle scorse settimane. Sicuramente su questa assurda storia ci saranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni. Grande è l'indignazione della gente, che si chiede come sia stato possibile che una persona così anziana sia stata lasciata sola in un ospedale, a tanti chilometri di distanza dal suo paese natale.

Il figlio avrebbe dichiarato a chi indaga e allo stesso personale sanitario del Melli che aveva paura a gestire l'anziana da solo, ritenendo che la stessa non potesse essere sistemata in una residenza assistenziale. Il personale dell'ospedale ha ribattuto che, in base alle regole dell'Asl, la signora non poteva rimanere per tutto quel tempo nel nosocomio, anche perché era stata già dimessa, come detto in apertura.