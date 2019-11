Si sono vissuti momenti di paura ieri, giovedì 21 novembre, all'interno del ristorante fast food Mc Donald's che si trova nell'area parcheggio del centro commerciale Brin Park di Brindisi. Secondo quanto riferito dai media locali, sono stati almeno tre i banditi che hanno fatto irruzione nell'attività commerciale, che a quell'ora era affollata di bambini e le loro relative famiglie. Il tutto è avvenuto infatti alle ore 14:45, quindi poco prima delle tre del pomeriggio.

I malviventi sono entrati da una porta situata sul retro, per la precisione dal lato del Mc Drive. Una volta all'interno del locale si sono diretti subito verso le casse, cogliendo di sorpresa i dipendenti del ristorante. Uno di loro impugnava un fucile mitragliatore, forse un'arma a giocattolo utilizzata prevalentemente nel gioco del soft air.

Rapina e fuga

I malintenzionati a questo punto hanno rovistato nelle casse arraffando il bottino.

Quest'ultimo, almeno secondo le prime stime effettuate dal personale del ristorante, ammonterebbe a circa 4.000 euro. Un danno quindi abbastanza consistente. I rapinatori poi sono fuggiti a bordo di un'auto a marca Renault, sulla quale c'era già il complice ad aspettarli. La mitragliatrice è stata abbandonata per strada, e gli agenti della Polizia di Stato l'hanno trovata vicino al centro commerciale City Moda, che dista davvero poco dal luogo del fatto di cronaca.

Al momento dei tre rapinatori non c'è assolutamente traccia, ma gli investigatori hanno già acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona e soprattutto all'interno dell'area parcheggio del Brin Park, lì dove ogni attività commerciale ha i suoi occhi elettronici.

Ambulanze sul posto

Nel frattempo alcune ambulanze del 118 sono giunte immediatamente sul posto. Tra l'altro il Mc Donald's si trova a poche centinaia di metri dal Pronto Soccorso dell'ospedale Antonio Perrino di Brindisi.

Non si sono comunque registrate particolari situazioni di emergenza e per le famiglie presenti, nonché per i minori, non vi è stato alcun pericolo. Da quanto si apprende i tre indossavano dei guanti in lattice. Si tratta della terza rapina perpetrata nel corso degli ultimi anni allo stesso ristorante, in quanto già nel novembre del 2017 la struttura venne presa di mira da altri rapinatori, che in quell'occasione assaltarono un furgone portavalori che stava caricando il denaro dell'attività commerciale.

I malfattori riuscirono ad impossessarsi della cassaforte che conteneva circa 25.000 euro. Lo scorso anno invece, il 12 maggio 2018, due banditi irruppero armati nell'attività commerciale e uno di loro fu arrestato perché colto in flagranza di reato.