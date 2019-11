Claudia Stabile, la giovane mamma scomparsa da Campofiorito (Palermo) è viva, sta bene, ma non vuole tornare a casa dal marito Piero Bono. La donna, 35 anni, questa mattina avrebbe inviato inviato una mail ad uno dei suoi legali, l'avvocato Antonio Di Lorenzo, per tranquillizzare i figli. La notizia è stata resa nota, con un tweet, dalla trasmissione Rai "Chi l'ha visto?" che da alcune settimane si sta occupando del caso.

+++ Una bellissima notizia: Sta bene la mamma scomparsa un mese fa da Campofiorito (#Palermo). Ha contattato il suo avvocato dopo aver visto il disegno - appello della figlia mostrato ieri sera a #chilhavisto +++ pic.twitter.com/NUCzkS0BWR — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) November 7, 2019

L'e-mail di Claudia Stabile

Questa mattina alle 7,30, lo Studio Legale Avvocato Antonio Di Lorenzo ha ricevuto una messaggio di posta elettronica di Claudia Stabile.

Nell'e-mail - arrivata dopo l'ennesimo appello dei figli in tv - la giovane madre, ha spiegato di stare bene, ma non di voler ritornare a vivere a Campofiorito con il marito Piero. La 35enne ha chiesto all'avvocato di parlare con i suoi figli e di rassicurarli: li ama tantissimo, ma non vuole tornare a casa, perché ha il timore di fare lo stesso sbaglio di tre anni fa (quando, con uno dei bambini, è andata in Germania) e non vuole essere nuovamente denunciata dal consorte per abbandono del tetto coniugale.

Il legale, che ha subito avvertito i carabinieri di Corleone (titolari dell'indagine di scomparsa), ha spiegato che l'indirizzo da cui è stata inviata dal provider "Gmail" contiene il nome "Claudia", unito ad un cognome di fantasia e al numero 83 (un chiaro riferimento all'anno di nascita della donna). "Non posso stabilire se l'email è autentica - ha precisato l'avvocato - ma dal contenuto potrebbe esserlo".

Di Lorenzo, cauto, ha poi aggiunto che molte persone erano a conoscenza del passato della donna e dei suoi trascorsi con il marito. Per essere certi che non si tratti di un depistaggio o, peggio, di un tentativo di chiudere le indagini, Antonio Di Lorenzo, ha chiesto a Claudia di farsi sentire telefonicamente.

La scomparsa di Claudia Stabile

Nelle prossime ore, la Polizia Postale, come richiesto dalla procura di Termini Imerese, provvederà ad accertare l'autenticità del messaggio mail e cercherà di scoprire l'intestatario dell'account "Gmail" e da quale telefono, o computer, è stata inviata.

Claudia Stabile, ricordiamo, è scomparsa dalla sua abitazione di Campofiorito un mese fa. La mattina dell'8 ottobre ha chiamato il marito per avvertirlo che sarebbe uscita a fare spese. "Vado a Corleone - gli avrebbe detto - perché voglio comprare il necessario per prepararti una torta". Da allora, nessuno ha più visto né sentito la donna. La sua macchina - una Opel Astra grigia - è stata trovata proprio dal marito Piero Bono (che subito ha sporto denuncia di scomparsa) all'aeroporto Falcone e Borsellino di Punta Raisi.

Gli inquirenti che lavorano al caso stanno mantenendo il più stretto riserbo e non hanno mai divulgato informazioni relative alle immagini catturate dal sistema di videosorveglianza dello scalo palermitano o alle cellule telefoniche agganciante dal cellulare della donna.