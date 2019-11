Sono passati tre anni, anzi tre anni e cinque mesi per l'esattezza, da quel fatidico verdetto che ha condannato un direttore di banca della Unicredit SpA e i suoi presunti complici a ben nove anni di reclusione a seguito di una inchiesta su una truffa e per sostituzione di persona alla cui base vi era la costruzione di falsi profili di natura creditizia ai danni dell’ex Banca di Roma.

La lunga attesa

Da quel lontano 15 aprile 2016 in cui venne emessa la senza dal Tribunale di Napoli, i legali dell'ex direttore bancario attendono il deposito delle motivazioni per la sentenza di I grado senza mai aver ricevuto risposta ai numerosi solleciti inviati ai vertici del Tribunale partenopeo, ai coordinatori della sezione penale dello stesso al fine di sbloccare la situazione da troppo tempo in stallo.

A riportare alle cronache attuali la vicenda è l'avvocato penalista Luigi Pezzullo, legale che sta seguendo la Unicredit, costituitasi parte civile in un processo che grava sul gruppo degli imputati che, insieme all'ex direttore accusato, avrebbero organizzato presunti e diversi raggiri. L'accusa che grava sui diretti interessati sarebbe molto pesante: ricettazione di assegni e documenti di riconoscimento (carte d'identità e altro) utilizzati per l’apertura ex novo di conti correnti bancari volti all'accensione di nuovi mutui nonché di finanziamenti irregolari.

A pronunciare la sentenza, la nona sezione penale del Palazzo di Giustizia partenopeo che ha condannato l'ex direttore, V.S., a nove anni di reclusione, una multa di 9mila euro, nonché il risarcimento dei danni causati alle parti civili, che nel caso degli inquirenti sarebbero pari a 1 milione e 300mila euro. Fino ad oggi, non è cambiato nulla nonostante le numerose istanze del legale Pezzullo per procedere al deposito delle motivazioni di una sentenza che fin da troppo tempo attende risoluzione, soprattutto dalle parti civili coinvolte.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera

Un processo iniziato nel lontano 2010 che non chiarisce la linea di pensiero seguita dai giudici al termine della camera di consiglio. Quarantuno mesi di silenzio che solleva dissapori e contraddizioni in una vicenda che, di per sé, è abbastanza grave. Una sentenza che fa discutere e riflettere sul sistema burocratico, le sue lungaggini e le sue incongruenze su casi come questi. Non è ancora chiaro il motivo di tale silenzio, ma i legali sono attualmente al lavoro con continui solleciti agli uffici competenti.

Si dovrà attendere ancora del tempo, non si sa quanto, per svolgere una matassa alquanto intricata e difficile da sciogliere che vede due realtà contrapposte: un'accusa pendente che attende il colpevole ed un presunto colpevole che non conosce le ragioni della sua pena.