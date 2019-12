Ormai in Australia è emergenza caldo: nelle ultime ore la temperatura ha raggiunto una media di 41,9 gradi e ieri, 19 dicembre 2019, è stato il giorno più caldo di sempre. Secondo quanto riferiscono i media australiani, solo nelle ultime ore sono state distrutte circa 40 case a causa dei numerosi incendi che stanno interessando diverse zone del Paese. Lo Stato del Nuovo Galles del Sud ha circa 7 milioni di abitanti ed è il più popoloso dell'Australia: proprio qui si registrerebbero la maggior parte dei roghi.

Da quando è cominciata la stagione degli incendi e del caldo torrido circa 800 abitazioni sono andate distrutte. I Vigili del Fuoco stanno veramente facendo di tutto per tenere sotto controllo la situazione e domare quanti più incendi possibili.

Toccati 49 gradi nella cittadina di Eucla

Il record di caldo lo ha fatto segnare la cittadina di Eucla, situata nella parte occidentale della "Terra dei Canguri": qui si sono toccati infatti i 49,8 gradi. Il record precedente era detenuto dallo Stato del Queensland dove, nel 1972 a Birdsville, si raggiunsero i 49,5 gradi, una temperatura quindi di poco inferiore a quella registrata ad Eucla nelle scorse ore.

Secondo quanto riferisce il quotidiano italiano Repubblica sulle sue pagine online, pare che le fiamme siano arrivate anche alle porte della città di Sydney, la quale si trova nella parte meridionale del Paese. Ad alimentare i roghi sarebbero anche i venti forti e secchi che ormai da giorni spirano su tutta l'Australia. Al momento pare ci siano 106 roghi attivi e, nel Nuovo Galles del Sud, sono stati dispiegati oltre mille pompieri, ma questo, secondo alcuni, non basterà ad affrontare l'emergenza. Per i meteorologi quello che sta succedendo è colpa dei drastici cambiamenti climatici che stanno interessando il nostro pianeta.

Un koala soccorso da un'automobilista

Nel frattempo è diventato virale un video, pubblicato anche da SkyTg24, che mostra un koala fermo e sofferente su un albero a causa del caldo torrido.

All'improvviso però un'automobilista di passaggio si ferma e lo soccorre, dandogli da bere dell'acqua. L'episodio si è verificato ad Adelaide, famosa città costiera che si trova nello Stato dell'Australia Meridionale, di cui ne è anche capitale. Il premier Scott Morrison in questi giorni è all'estero per una vacanza e molti australiani sono scesi in piazza per manifestare il proprio disappunto, in quanto l'uomo si trova lontano dal Paese in questo momento di difficoltà. Michael McCormack, che lo sostituisce, ha invitato i manifestanti a non sprecare il loro tempo in questa protesta inutile ed ha detto loro di prodigarsi per aiutare la gente in difficoltà.