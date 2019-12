Giovedì 18 dicembre, dalle ore 20:00, è previsto l'inizio di uno dei match più attesi di tutta la stagione calcistica: al 'Camp Nou' di Barcellona, infatti, i Blaugrana affronteranno il Real Madrid. Le due squadre, oltre che essere in lotta per lo scudetto praticamente ogni anno, sono divise da un'accesa rivalità per dare vita ad incontri memorabili. Ma la partita che si dovrebbe giocare stasera rischia di essere ricordata come una delle più a rischio di sempre: intorno allo stadio, infatti, è prevista una manifestazione degli indipendentisti catalani.

La disputa del match è minacciata dal gruppo di 'Tsunami Democratic'

Il match tra i 'Blaugrana' e i 'Blancos' si sarebbe dovuto svolgere lo scorso 26 ottobre; all'epoca, tuttavia, Barcellona era al centro di numerose e violente manifestazioni da parte degli indipendentisti catalani, che chiedevano la liberazione dei 12 leader politici indipendentisti che vennero condannati a causa dell'indizione del Referendum nel 2016. 'Tsunami Democratic', uno dei gruppi più attivi nel richiedere l'indipendenza della Catalogna, ha infatti minacciato un'azione nei pressi dello stadio: "Vi sono esiliati e prigionieri, ci manca l'autodeterminazione e non ci sono stati riconosciuti i pieni diritti fondamentali: in questa situazione non vi può essere alcuna normalità.

'El Clasico' (così viene chiamato il match tra Barcellona e Real Madrid, ndr), il 18 dicembre, lo giocheremo tutti". Tsunami Democratic ha invitato le persone a radunarsi nella zona intorno allo stadio e a manifestare prima del fischio di inizio; al momento le adesioni sarebbero state circa 10 mila, anche se non è escluso che i partecipanti effettivi possano essere in numero diverso rispetto a quello previsto.

La stampa madrilena attacca Tsunami Democratic: 'Minacciano azioni sovversive'

L'annuncio di Tsunami Democratic è stato accolto male dalla stampa madrilena (anti indipendentista); secondo una parte di essa, infatti, l'azione promossa dal gruppo indipendentista è una azione di minaccia ed esso potrebbe rendersi protagonista di azioni sovversive (si parla di un tentativo di bloccare i pullman delle squadre, anche se non vi è alcun riscontro ufficiale).

Tsunami Democratic nel suo comunicato, ha invitato tutti coloro i quali parteciperanno alla protesta di tenere un atteggiamento e un comportamento pacifico. Imponenti le misure di sicurezza; le due squadre infatti alloggeranno nello stesso hotel, distante a soli 500 metri dallo stadio. Il loro tragitto sarà "blindato": è prevista una foltissima scorta. La manifestazione intorno allo stadio non sarà l'unica: sono molte, infatti, le manifestazioni attese in tutta la città. Ad una di esse ci si attende la partecipazione di circa 25 mila persone.

La partita sarà visibile, in Italia, su DAZN.