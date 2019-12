Si sono vissuti momenti di paura questa mattina a Brindisi, in pieno centro cittadino, quando all'improvviso in Questura è arrivata una chiamata anonima che avvertiva gli inquirenti di una bomba che si sarebbe trovata all'interno dell'edificio che ospita gli uffici dell'ex Equitalia. Immediatamente sul posto sono giunte alcune volanti della Polizia di Stato: i militari hanno fatto evacuare sia l'edificio interessato dall'allarme bomba, sia un vicino supermercato della catena di discount Eurospin.

Falso allarme

Fortunatamente si è trattato di un falso allarme e, dopo un sopralluogo dei Vigili del Fuoco, la situazione è rientrata. C'è stato comunque tanto spavento nei clienti del discount, ma anche tra i tanti occupanti dell'edificio dell'ex Equitalia, che oggi ospita la sede dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Tutto è cominciato questa mattina presto, intorno alle ore 8:30, quando al centralino della Polizia è arrivata, come già detto, la chiamata anonima. L'edificio che ospita i su detti uffici si trova in via Santa Lucia.

Sul posto sono giunte anche alcune pattuglie della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, questo per poter dare man forte ai colleghi, ma soprattutto per interdire alla circolazione stradale tutte le vie limitrofe. L'Eurospin si trova invece poco lontano dal luogo in cui era stato segnalato l'ordigno, precisamente in piazza Anime, a pochii metri dai centralissimi Corso Garibaldi e Corso Roma.

L'allarme è rientrato comunque intorno alle ore 9:50: a sopralluoghi terminati gli investigatori hanno appurato che non ci fosse nessun ordigno, quindi tutte le normali attività lavorative sono riprese senza intoppi.

Ieri disinnescato un ordigno bellico in città

Proprio nella giornata di ieri la città di Brindisi è stata al centro della cronaca nazionale, in quanto è stato disinnescato un pericoloso ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Lo stesso fu trovato il 2 novembre scorso da un operaio che stava manovrando un escavatore nell'area parcheggio del cinema Andromeda: l'urto con il mezzo meccanico danneggiò seriamente le spolette e per questo le autorità hanno deciso di evacuare circa 53 mila cittadini in un raggio di 1.617 metri dall'ordigno.

Tutto si è svolto nella massima tranquillità e la bomba sarà fatta brillare oggi nelle campagne tra San Vito dei Normanni e Brindisi.

Non è escluso che quanto accaduto questa mattina possa essere una bravata di pessimo gusto: la Polizia tenterà sicuramente di rintracciare il misterioso autore della chiamata, che rischia una denuncia per procurato allarme. Nelle prossime ore ci saranno sicuramente ulteriori aggiornamenti.