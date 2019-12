Un notizia tragica quella che ci giunge dalla Calabria, dove una bambina di solo nove anni, nella giornata di ieri, ha purtroppo smesso di lottare contro un tumore al cervello. La piccola stava combattendo da diverso tempo contro questo male e purtroppo non sono servite a nulla le cure a cui è stata sottoposta. Nel pomeriggio di oggi 9 dicembre saranno celebrati i suoi funerali. Il sindaco della cittadina dove viveva insieme ai genitori ha proclamato il lutto cittadino durante l'orario dei funerali. Vicinanza alla famiglia da parte dell'amministrazione comunali e dei tantissimi compaesani ed amici.

Tragedia scuote la Calabria, muore una bimba di 9 anni

Si chiamava Matilde Cugliari e aveva solo nove anni la piccola che nella giornata di ieri mattina ha perso la vita dopo aver lottato contro un tumore al cervello. La bambina viveva insieme alla sua famiglia nel piccolo comune di Filogaso, situato in provincia di Vibo Valentia. Da quanto si apprende la bambina era malata da diverso tempo, ma nonostante la condizione in cui versava, non ha mai smesso di sorridere ed era proprio lei a dare la forza a mamma Maria, al papà Alessio e ai suoi due fratellini Danilo e Clarissa.

L'intera cittadina di Filogaso in queste ore di dolore, si sta stringendo intorno alla famiglia di Matilde.

Sono tantissimi i messaggi che stanno infatti ricevendo i genitori della piccola, messaggi che provengono anche dall'estero, dove è numerosa la comunità locale.

Il sindaco, Massimo Trimmeliti, per il pomeriggio di oggi ha proclamato il lutto cittadino per gli orari in cui verranno celebrati i funerali nella chiesa di Sant’Agata, intorno alle ore 15:00 fino alle ore 16:30. Il primo cittadino ha inoltre invitato tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le associazioni tutte, a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune e ha invitato a sospendere le attività commerciali proprio durante il corso delle esequie.

Massimo Trimmeliti ha inoltre riferito che l'intera comunità è rimasta scossa per la perdita della piccola, dicendo che lei è stata una luce in un cielo avvolto nel buio e l'intera amministrazione comunale è vicina al dolore della famiglia. Ha inoltre comunicato che queste sono giornate tristi per tutta la cittadina.

Tumore al cervello

I tumori al cervello sono tumori che si manifestano abbastanza raramente e i sintomi dipendono principalmente da dove è localizzato il tumore all'interno del cervello stesso.

La diagnosi viene effettuata tramite TAC e soprattutto risonanze magnetiche. Le cure maggiormente utilizzate sono la chemioterapia e la radioterapia.