Una terribile tragedia si è verificata in Calabria, precisamente nel cosentino, e ha causato il decesso di un anziano di 85 anni. L'uomo è infatti deceduto dopo essere stato avvolto dalle fiamme all'interno della sua abitazione.

La dinamica risulta essere ancora poco chiara e gli inquirenti stanno cercando di ricostruire al meglio quanto è successo. I vigili del fuoco hanno lavorato diversi minuti per mettere in sicurezza l'area. I soccorsi del 118 che si sono recati sul luogo non hanno invece potuto fare nulla per riuscire a salvarlo.

Il suo corpo è stato ora trasportato in ospedale, dove nelle prossime ore verrà effettuata l'autopsia per cercare di fare maggiore chiarezza sull'effettiva causa del decesso.

Calabria, 85enne muore bruciato all'interno della propria abitazione

La tragica notizia giunge dalla provincia di Cosenza, precisamente dal comune di Corigliano-Rossano, dove nella notte scorsa un uomo di 85 anni è morto carbonizzato mentre si trovava all'interno della propria abitazione, situata in contrada Fossa.

Le notizie finora pervenute sono ancora molto frammentarie e al momento sono state rese note solo le sue iniziali (G.C.).

Da quanto si apprende che l'anziano sarebbe stato investito da una fiammata dovuta allo scoppio di una bombola del gas. L'esplosione gli avrebbe provocato l'immediata perdita dei sensi. Le fiamme avrebbero poi avvolto gli arredi che si trovavano all'interno dell'abitazione e il decesso sarebbe quindi avvenuto probabilmente a causa dell'asfissia.

A rendersi conto di quello che stava accanendo sono stati alcuni vicini della vittima, i quali hanno notato il fumo che proveniva dall'abitazione dell'uomo e hanno quindi lanciato rapidamente l'allarme. Sul luogo si sono quindi recati tempestivamente i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la casa, spegnendo le fiamme ed entrando nell'abitazione. E' accorso sul posto anche il personale del 118, che ha tentato di fare il possibile per poterlo salvare.

Per lui, però, non c'era purtroppo nulla da fare e i sanitari ne hanno solo potuto constatare l'avvenuto decesso.

Nell'abitazione si sono recati anche gli agenti di polizia, che hanno iniziato a condurre le indagini e hanno già esaminato tutti i rilievi utili del caso per poter fare chiarezza su quanto si è verificato. Gli inquirenti dovranno ora stabilire come mai vi sia stato questo scoppio.

Il corpo dell'uomo è stato inoltre trasferito presso l'ospedale Gannettasio di Corigliano-Rossano, dove nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia. Tramite l'esame autoptico, infatti, si capiranno con certezza le cause del decesso.