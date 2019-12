Un hotel di Ferentino, in Ciociaria, ha rifiutato di ospitare 12 famiglie per l'ultimo dell'anno: con loro c'erano dei ragazzi autistici. Il proprietario si è difeso dall'accusa di discriminazione, precisando di non avere le condizioni adatte a farli soggiornare.

Ferentino: albergo non accetta i ragazzi autistici, le famiglie si sentono discriminate

A Ferentino, in provincia di Frosinone, è accaduto un fatto molto spiacevole per 12 famiglie che volevano trascorrere il Capodanno in un albergo della Ciociaria.

Al momento della prenotazione, circa un mese fa, il proprietario della struttura, Le Terme di Pompeo, si è mostrato molto disponibile con i suoi ospiti. Successivamente, però, quando la signora ha richiamato per la conferma quattro giorni dopo, precisando la presenza di alcuni ragazzi autistici, ci sono state delle difficoltà.

Il direttore si è riservato di sospendere la prenotazione per chiedere consiglio ad un suo collaboratore, un insegnante di sostegno con esperienza con i ragazzi autistici.

A quel punto, sono venuti fuori molti dubbi sull'accettazione della prenotazione. Secondo l'insegnante, infatti, la struttura non sarebbe stata adeguata ad ospitare i ragazzi affetti da autismo, poiché non dispone di spazi riservati a loro. Inoltre, un'altra difficoltà deriverebbe dai festeggiamenti della mezzanotte che prevedono l'uso di fuochi d'artificio. I botti avrebbero potuto causare delle reazioni inaspettate da parte dei ragazzi. Il direttore dell'hotel ha spiegato che anche consultando ulteriormente con un'altra persona, la madre di un bambino autistico, ha riscontrato gli stessi dubbi, per questo ha deciso di non accettare la prenotazione.

Le ragioni del proprietario della struttura: non avrebbe gli spazi adeguati

Il rifiuto dell'hotel ha scatenato le ire delle 12 famiglie che si sono sentite discriminate solo perché con figli disabili.

La comitiva rifiutata proviene da Piemonte, Lazio e Campania e all'interno del gruppo ci sono alcuni ragazzi autistici dai 12 ai 18 anni. I giovani sono seguiti da una terapia psico cognitiva e spesso trascorrono delle vacanze insieme. Per le vacanze del Capodanno 2020, il gruppo aveva pensato di scegliere la struttura termale della Ciociaria, anche perché avevano letto che in quell'hotel c'era una particolare attenzione agli ospiti più piccoli. Nonostante le motivazioni fornite dall'albergo, le famiglie si sono sentite fortemente discriminate a causa del rifiuto e ghettizzate dall'offerta del direttore che si era mostrato disponibile ad ospitarli per i giorni successivi al Capodanno, mettendo a loro disposizione l'intera struttura.