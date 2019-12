Un'anziana signora di 74 anni è rimasta purtroppo coinvolta, nella giornata di oggi, in un tragico incidente nella città di Gorizia ed è deceduta. La 74enne stava attraversando la strada quando sarebbe stata travolta da un'autovettura, una Opel Corsa, e nonostante il rapido intervento del personale sanitario del 118, per lei non ci sarebbe stato nulla da fare. Sul posto si sono recate ance le forze dell'ordine per i rilievi di rito e poter ricostruire la dinamica di quanto si è verificato. A causa di un altro incidente stradale ha perso la vita un uomo di 89 anni sempre di origine friulane.

Gorizia, 74enne muore travolta da un'autovettura

Aveva 74 anni la donna che nella mattinata di oggi 10 dicembre è tragicamente deceduta dopo che un'autovettura l'ha travolta nella città di Gorizia, precisamente in via Leoni. Al momento sono state rese note solo le iniziali del nome della donna G.B. L'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 08:00, in un momento in cui la strada era molto trafficata. La dinamica di quanto si è verificato non è stata ancora chiarita, e non è ancora chiaro se l'anziana stesse attraversando sulle strisce pedonali o in prossimità di esse al momento dello schianto.

Quello che purtroppo è certo è che chi stava guidando l'Opel Corsa non si sia accorto della presenza della 74enne e l'ha travolta facendogli compiere un volo di diversi metri dall'impatto e provocandogli delle gravissime ferite.

Sul luogo dell'incidente si sono quindi recate le forze dell'ordine del Nucleo radiomobile che hanno prontamente chiuso la strada bloccando il traffico e lo hanno deviato sulle vie circostanti. Il personale sanitario del 118 si è invece recato rapidamente sul posto tramite un'ambulanza e un'automedica.

I sanitari hanno cercato di fare il possibile per poter rianimare la donna e per circa 45 minuti hanno provato ad effettuare tutte le manovre di rianimazione, ma purtroppo è stato tutto inutile e ne hanno potuto constatare solo l'avvenuto decesso che si è verificato proprio sul posto.

Le forze dell'ordine dovranno quindi cercare di ricostruire al meglio la dinamica e cercare di stabilire se vi siano eventuali responsabilità da parte dell'automobilista su quanto accaduto.

A causa di un incidente perde la vita un altro friulano

Purtroppo a causa di un altro incidente ha perso la vita ancora un friulano e sei persone sono rimaste ferite.

Il sinistro si è verificato l'8 dicembre intorno alle ore 18:30 sulla strada che collega Smarje a Dragonja. A perdere la vita è stato un uomo residente nella città di Trieste di 89 anni. Nello scontro sarebbero rimaste coinvolte tre autovetture. La dinamica non è stata ancora chiarita. Sul luogo dell'incidenti si sono recati i sanitari che hanno soccorso e trasportato i feriti in ospedale.