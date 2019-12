Tragedia a Rosignano, comune a sud di Livorno. Ieri pomeriggio, una donna di cinquant'anni, Roberta Barrile, madre di cinque figli, è stata travolta ed uccisa da un'auto pirata mentre attraversa le strisce pedonali. Inutili i soccorsi. Il dolore e la rabbia dei suoi ragazzi: "Aiutateci a trovare chi non ha avuto il coraggio di fermarsi". Si cerca una Fiat Panda bianca, vecchio modello.

L'incidente

Il drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 17 dicembre, a due passi dal centro di Rosignano Solvay (frazione marittima di Rosignano).

Intorno alle 17.15, Roberta Barrile stava percorrendo via della Cava, all'altezza delle strisce pedonali site in prossimità dell’incrocio con via Allende quando è stata investita da un'auto pirata. L'impatto è avvenuto nei pressi del semaforo, non lontano dalla farmacia comunale. L'investitore non si è fermato a prestare soccorso e si è allontanato facendo perdere le sue tracce.

I numerosi passanti, basiti, hanno subito allertato il 118, ma la mamma è spirata subito dopo, in seguito alle gravi ferite riportate.

Quando sono arrivati gli operatori della Pubblica Assistenza di Rosignano, coadiuvati da un medico, hanno solo potuto constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Rosignano e i carabinieri del vicino comando. Oltre ad effettuare i rilievi del caso, hanno provveduto a raccogliere le dichiarazioni dei testimoni. Sembra che Roberta Barrile sia stata investita da una vecchia Fiat Panda di colore bianco, caratterizzata da paraurti in plastica neri. La targa non è ancora stata ricostruita.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Politica Cronaca Nera

Pur trattandosi di una vettura alquanto comune e diffusa, le forze dell'ordine, sperano di riuscire a recuperare elementi utili dalle numerose telecamere di videosorveglianza della zona.

L'appello del figlio Gioele

Nelle scorse ore, Gioele Guidi, uno dei figli della donna, ha voluto lanciare un accorato appello sui social. "Mia madre - ha spiegato - si chiamava Roberta Barrile ed era una donna incredibile, mamma di 5 ragazzi". Poi, disperato, ha implorato: "Vi scongiuro, aiutateci a trovare l'investitore che non ha neppure avuto il coraggio di fermarsi, scendere dall'auto e guardare in faccia la persona a cui ha tolto la vita".

Molti dei presenti hanno sottolineato che il mortale incidente si sarebbe potuto evitare. Roberta, infatti, è stata investita in una via centrale e ben illuminata di Rosignano Solvay: un tratto di strada che, anche per la presenza di un incrocio alquanto frequentato, si dovrebbe percorrere a velocità moderata.