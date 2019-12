Un bambino di sette anni è caduto nel fiume Pescia, in provincia di Pistoia, mentre era in bicicletta con i suoi genitori. Suo padre si è prontamente tuffato in acqua salvandogli la vita, ma le sue condizioni restano molto gravi. Il fiume era in piena a causa delle piogge dei giorni scorsi.

Bimbo cade nel fiume: le sue condizioni sono molto gravi

Sono stati attimi di panico questa domenica prenatalizia in località Ponte alla Guardia, nel comune pistoiese di Ponte Buggianese, per una famiglia che era uscita per una passeggiata, degenerata in un incidente che ha avuto gravi conseguenze.

Il drammatico avvenimento è accaduto intorno a mezzogiorno nella giornata di oggi, 22 dicembre.

Un bambino di sette anni era in bicicletta insieme ai suoi genitori quando, improvvisamente, è caduto nel fiume Pescia, probabilmente a causa di una perdita di equilibrio. Secondo le prime ricostruzioni, la caduta potrebbe essere stata causata da una buca che ha deviato il percorso del bambino mentre pedalava vicino al fiume.

Il corso d'acqua era in piena, perché nei giorni scorsi le piogge sono state molti abbondanti, alzando il livello del fiume e, se non fosse intervenuto prontamente il genitore, la corrente avrebbe trascinato via il bambino che in pochi secondi è sparito in acqua.

Fortunatamente, il padre non ha esitato a tuffarsi per tentare di portare in salvo la vita di suo figlio che la corrente aveva già trascinato per centinaia di metri. L'uomo ha nuotato nelle acque del torrente in piena ed è riuscito a raggiungere il bambino e a farlo riemergere, mentre la madre del piccolo ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Padre salva suo figlio dal fiume in piena: erano in bicicletta quando il bimbo ha perso l'equilibrio

Il padre ha raggiunto l'altra sponda del fiume, riuscendo a salvare e a portare a riva suo figlio, mentre la macchina dei soccorsi si attivava, allertata dalla donna. Successivamente sono arrivate sul posto due ambulanze del 118, i vigili del fuoco, due volanti della polizia ed i sommozzatori.

Il piccolo, in condizioni molto gravi, è stato rianimato in un primo momento sul posto, per poi essere trasportato successivamente al nosocomio pediatrico della struttura ospedaliera Meyer di Firenze, con l'elicottero Pegaso.

Sin da subito, la situazione del bambino è apparsa molto grave al personale sanitario e, al momento, si trova ricoverato in prognosi riservata, dopo essere arrivato alla struttura in codice rosso. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Anche il padre, all'arrivo dei soccorsi, è stato trasportato con l'ambulanza presso l'ospedale di Pistoia.