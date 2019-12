Purtroppo non ce l'ha fatta la 28enne che è rimasta gravemente ferita dopo che la palestra in cui si trovava insieme a diverse persone è crollata a causa di una fortissima tromba d'aria che si è abbattuta su Lauria, in provincia di Potenza. La giovane era stata trasportata e ricoverata d'urgenza presso l'ospedale di Potenza, ma le sue condizioni di salute sono risultate essere sempre molto gravi e nella giornata di oggi il suo cuore ha smesso di battere. I genitori hanno deciso di donare gli organi. Sull'intera vicenda sta indagando la procura. Il maltempo ha colpito anche la Calabria, provocando diversi disagi.

Lauria, Giovanna muore a 28 anni a causa del maltempo

Si chiamava Giovanna Pastoressa e aveva solo 28 anni la giovane che poche ore fa è deceduta presso l'ospedale di Potenza dopo essere rimasta gravemente ferita all'interno di una palestra situata nel comune di Lauria nella giornata di venerdi 13 dicembre. La ragazza si trovava in compagnia di un'amica, quando una violentissima tromba d'aria ha fatto crollare il tetto della palestra ferendola gravemente. Altre otto persone sono rimaste ferite. Sul luogo si sono quindi recati rapidamente i sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti e li hanno trasportati in ospedale.

Le condizioni di salute della 28enne sono risultate essere però le più gravi. La giovane è stata trasportata in un primo momento presso l'ospedale di Lagonegro, ma i medici notando le condizioni critiche in cui versava, hanno deciso di trasferirla presso l'ospedale San Carlo di Potenza dove è stata sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgico per poter fermare l'emorragia cerebrale causata da un gravissimo trauma cranico. I medici hanno tentato di fare il possibile per poterla fare stare meglio, ma purtroppo le sue condizioni di salute sono rimaste sempre gravi e poche ore fa, il personale medico ne ha stabilito la morte cerebrale.

La famiglia di Giovanna ha deciso di donare i suoi organi.

Altri tre feriti restano ricoverati e in attesa di un intervento chirurgico, tra questi il figlio, 16enne dell’ex Presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, che ha riportato una frattura cranica.

La Procura ha effettuato il sequestro della palestra per poter fare chiarezza sulla dinamica di quanto si è verificato. Sul luogo si erano infatti recati i carabinieri per effettuare i primi rilievi. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare duramente per poter mettere in sicurezza l'area.

Il maltempo ha colpito anche altre zone del sud Italia

Il maltempo ha comunque provocato disagi anche in altre zone del sud Italia, come in Calabria, dove sulla costa tirrenica si sono abbattute onde alte oltre 5 metri che hanno provocato grandi disagi. A Vibo Valentia il forte vento ha scoperchiato alcuni tetti e una scuola elementare è stata gravemente danneggiata. Mentre a Lamezia Terme una frana ha reso necessaria la chiusura della strada provinciale 105.