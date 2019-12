È rimasto per circa 50 minuti sepolto sotto uno strato di neve che raggiungeva anche i 60 centimetri. Brutta disavventura nella giornata di sabato per uno scialpinista di 53 anni, Fulvio Giovannini, travolto da una valanga in Val d’Ultimo in Trentino, mentre si trovava insieme ad altri due scalatori. All’improvviso, poco dopo le 13, una slavina dalle dimensioni notevoli – larga oltre 50 metri e lunga 600 – si è staccata dalla cima Piccola Orecchia di Lepre, a circa 2.800 metri di altezza, travolgendo Giovannini e prendendo solo di striscio gli altri due della cordata che stava scendendo dalla montagna.

L’alpinista, originario di Zambana in provincia di Trento, è rimasto sepolto sotto la neve. Immediatamente sono scattati i soccorsi che sono riusciti a portare al termine i salvataggio: per lo scalatore alla fine ci sono stati solo tanta paura ed i sintomi di un inevitabile stato di ipotermia, visto il lungo tempo in cui è rimasto ricoperto di neve.

Il salvataggio di Fulvio Giovannini

Il brigadiere Maurizio Simoni, che fa parte della squadra di soccorso alpino della Guardia di Finanza intervenuta, ha raccontato al Corriere della Sera alcuni particolari sull’operazione che ha salvato la vita a Giovannini.

Un elicottero Aiut Alpin Dolomites ha trasportato il finanziere ed il suo border collie Pucky sul luogo dell’incidente. Sul posto era presente anche un’altra equipe di soccorritori dell’Alpenverein proveniente dal comune di Ultimo. Lo scialpinista era sdraiato sotto la neve, quasi in parallelo con il terreno: per fortuna non aveva riportato nessuna frattura. Le operazioni sono state disturbate dal forte vento che, con ogni probabilità, ha causato anche il distacco della valanga. “Giovannini può dire di essere stato miracolato – ha spiegato Simoni – dopo un po’ abbiamo visto uno sci affiorare dalla neve, così abbiamo iniziato a scavare in quel punto”. E proprio da quel luogo arrivava il segnale dell’apparecchio di ricerca in valanga (Artva), che lo scalatore portava con sé.

Sopravvissuto grazie ai 10 centimetri di neve sul viso

Una volta individuato dove scavare, Fulvio Giovannini è stato trovato quasi subito: era ancora cosciente, in posizione supina, sepolto sotto 60 centimetri di neve che diventavano 10 all’altezza del viso, consentendo così il passaggio dell’aria. Questa è stata la sua salvezza: lo scalatore è sopravvissuto nonostante abbia passato circa 50 minuti in quella posizione. Una volta recuperato, è stato immediatamente trasportato in elicottero all’ospedale di Merano, dove si è ripreso dallo stato di ipotermia che lo aveva colpito.

Giovannini è noto anche per i suoi numerosi viaggi avventurosi e le spedizioni di alpinismo: come quelle sul Kilimangiaro e sul Monte Kenya, le due montagne più alte d’Africa, o sul Monte Elbrus, la più alta vetta della Russia; infine vanta un’impressionante serie di scalate sulle Alpi. Ma in passato si è dedicato anche alle traversate in canoa, trainando una slitta ed in mountain bike, effettuate in Paesi come l’Alaska e il Canada.