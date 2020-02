Continua a peggiorare il bilancio del Coronavirus in Italia. Il numero dei contagiati alle ore 12:00 del 25 febbraio è di 283 persone, il bilancio dei morti è invece di 7 persone. Ad annunciarlo il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli durante una conferenza stampa alla quale ha partecipato anche Walter Ricciardi, membro italiano del comitato esecutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nel bilancio anche una guarigione: si tratta del cittadino cinese ricoverato allo Spallanzani.

Coronavirus, confermato il caso in Sicilia e due casi in Toscana

Angelo Borrelli ha fornito alla stampa maggiori dettagli al riguardo dei numeri dei contagiati. La regione più colpita si conferma essere la Lombardia, che conta ben 212 contagiati. In Veneto il numero dei contagi è di 38 persone. Aumento dei contagiati anche in Emilia Romagna, che sono ora 23. Invariato il numero dei casi in Piemonte (3 contagiati) e nel Lazio (2 contagiati). Un caso anche in Trentino Alto Adige. Ai casi già conosciuti ieri se ne aggiungono due nuovi: si trattano di due persone in Toscana e di una persone in Sicilia.

In Toscana i contagiati sarebbero due uomini, ricoverati in isolamento a Firenze e a Pistoia. Di questi due pazienti, uno sarebbe un informatico di 49 anni che negli scorsi giorni ha soggiornato a Codogno per motivi di lavoro. Per quanto riguarda il caso in Sicilia, è il primo che si registra nel sud Italia: si tratta di una turista bergamasca che era in visita a Palermo.

A Palermo i turisti che risiedevano nell'Hotel con la turista positiva sono in isolamento

Per quanto riguarda il caso risultato positivo in Sicilia vi è molta attenzione sul gruppo di turisti che ha viaggiato insieme alla donna bergamasca risultata positiva. Secondo quanto pubblicato da Fanpage, il gruppo di turisti sarebbe in quarantena all'interno della struttura alberghiera nella quale risiedevano.

I turisti in questione sarebbero arrivati nell'Isola venerdì, partiti dall'aeroporto di Orio al Serio (BG). L'azienda sanitaria provinciale starebbe provvedendo a rintracciare tutti i passeggeri attraverso i recapiti forniti dalla compagnia aerea. La donna risultata positiva è comunque in buone condizioni di Salute; avrebbe infatti solo qualche linea di febbre ma risulta essere perfettamente cosciente e starebbe aiutando a ripercorrere le tappe che ha percorso negli ultimi giorni. Intanto arrivano ulteriori misure di prevenzione ai danni dei cittadini italiani da parte di paesi esteri: il Kuwait ha infatti annunciato di aver cancellato i voli da e per l'Italia.