Continua a salire il numero delle persone risultate positive in Lombardia. Ad annunciare l'aggiornamento è il Presidente della Regione Fontana a Sky TG24, che ha portato il bilancio a 259 positivi. Il Presidente ci tiene però a rassicurare: "Di questi positivi, solo 73 necessitano di cure ospedaliere. Le altre sono nei loro domicili o perché senza sintomi o perché con una sintomatologia molto leggera".

In Lombardia i primi quattro minori contagiati: 'Per loro infezione leggera'

"Per la prima volta in Italia sono coinvolti anche minori.

Si trattano di quattro persone di 4, 10 (due bambini) e 15 anni. Per loro l'infezione è comunque più leggera". Ad annunciarlo il Presidente della Lombardia Fontana. Il Governatore ha poi difeso la sanità lombarda, alterandosi in diretta a SkyTG24 dopo che la giornalista ha ricordato che il 38 enne è rimasto 30 ore in ospedale prima di finire in isolamento: "Il protocollo prevedeva che il tampone venisse fatto solo sui pazienti che avessero avuto contatti diretti con zone colpite in Cina o con persone positive al virus.

Nelle nostre strutture sanitarie non c'è stata alcuna falla. La prima positività (quella del 38 enne, n.d.r.) è stata riscontrata grazie al lavoro scrupoloso dei nostri sanitari, che hanno deciso di effettuare il tampone a un paziente che è andato a cena con un amico cinese che non presentava alcun sintomo, cosa che non rientrava nei campi previsti, stabiliti dal protocollo". Infine Fontana ha tenuto nuovamente a rassicurare i propri cittadini, assicurando che "il Coronavirus ha nella maggioranza dei casi effetti poco più gravi di una influenza".

Il Papa: 'Vicino ai contagiati e a coloro i quali combattono per fermare il contagio'

In merito alla situazione del coronavirus è intervenuto anche Papa Francesco durante l'udienza generale in Piazza San Pietro. Il Pontefice ha manifestato la sua vicinanza a tutte le persone che sono state colpite: "Desidero esprimere la vicinanza a tutte le persone contagiate, agli operatori sanitari che sono in prima linea per curarli e anche alle autorità civili che si stanno adoperando per fermare il contagio".

Intanto la Regione Veneto ha fatto sapere che nel loro territorio i casi confermati sono 58, tredici in più rispetto alla serata di ieri, martedì 25 febbraio. Nel mondo continuano i contagi. In Brasile è stato confermato il primo paziente positivo, che è un uomo di San Paolo rientrato il 21 febbraio dall'Italia. La Francia ha invece annunciato la seconda persona morta nel territorio causata dal coronavirus: si tratta di un cittadino francese di 60 anni. E' è il primo decesso di un cittadino francese dovuto al coronavirus.