Ha scelto l’ora di punta per abbandonare il bambino perché, con ogni probabilità, voleva che venisse immediatamente trovato e soccorso. Così una carrozzina, lasciata completamente incustodita, è apparsa per strada a Roma, verso le 17,30 di mercoledì, all’incrocio tra via Principe Amedeo e via Carlo Cattaneo, proprio dietro la stazione Termini. A quell’ora la zona è molto frequentata dai numerosi passeggeri che si dirigono verso i treni o in direzione del capolinea degli autobus. E proprio una passante si è accorta per prima che quella carrozzina non era vuota.

Infatti si è avvicinata ed ha notato che al suo interno ospitava un bimbo di circa un anno, che dormiva beatamente: la donna non appena ha visto il piccolo ha immediatamente chiamato la polizia e un’ambulanza.

Il bimbo abbandonato sta bene

Una volta lanciato l’allarme sono immediatamente arrivati i soccorsi: per fortuna il bimbo, che era stato avvolto in una copertina, prima di essere abbandonato, stava bene. Il piccolo si è svegliato solo alcuni minuti dopo, mentre si trovava a bordo dell’ambulanza che lo ha accompagnato all’ospedale Bambino Gesù.

Ha aperto gli occhi e non ha pianto, nemmeno quando ha visto il medico che lo ha accudito sino a notte fonda. Una volta arrivato nella struttura sanitaria è stato sottoposto a una serie di accertamenti ed esami, che hanno confermato il buono stato di salute: il bambino è risultato essere ben nutrito e perfettamente curato, e ha risposto a tutti gli stimoli. Il personale del nosocomio ha quindi contattato i servizi sociali per trovare una sistemazione al bimbo, che per il momento sarà affidato alle cure degli incaricati, in attesa di individuare la soluzione più appropriata per lui.

Le indagini per scoprire chi ha abbandonato il piccolo

Nel frattempo sono partite le indagini per individuare la donna che ha abbandonato il bambino. La polizia ha iniziato a controllare le immagini delle numerose telecamere di sicurezza presenti in zona, come quelle di un albergo e di un supermercato, poco distanti dal luogo del ritrovamento. Secondo i primi accertamenti, la responsabile era vestita con un giubbotto scuro e portava un cappuccio in testa.

A quanto pare in quei momenti era accompagnata da un’altra bimba, di circa tre anni: insieme si sarebbero dirette verso la stazione Termini. Non si sa se la donna misteriosa sia italiana o straniera; inoltre non ci sono elementi per stabilire se sia proprio la madre del piccolo nella carrozzina, o se sia stata incaricata da altri di portarlo in quel luogo e lasciarlo lì. Di certo sono passati circa dieci minuti prima che qualcuno si accorgesse di quanto era accaduto.

Si cercano testimonianze relative al momento in cui il bimbo è stato abbandonato

Ma le indagini non si limitano alla visione dei filmati: si cercano anche testimoni che possano aver visto di persona qualcosa di interessante.

Inoltre gli inquirenti vogliono capire se la donna sia una frequentatrice abituale di quella zona, punto d’incontro per molti stranieri nella Capitale, o se prima di abbandonare il bimbo si fosse rivolta a qualche associazione che si occupa di assistenza. Infatti dietro a questo caso potrebbe celarsi l’ennesima drammatica storia d’indigenza, con protagonista una famiglia incapace di provvedere all’ultimo arrivato.