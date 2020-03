Dalla provincia di Ancona arriva un'agghiacciante notizia di Cronaca Nera. Un ragazzo di 16 anni, Nikita Panfoli, residente a Castelbellino, è stato trovato senza vita nel suo letto, all'alba di oggi venerdì 6 marzo. Il ragazzo, "guerriero del rugby" è morto nel sonno. Inutili tutti i tentativi di rianimazione. Nei prossimi giorni, l'autopsia chiarirà le cause del prematuro decesso.

Nikita aveva messo la sveglia alle 5.30

Nikita Panfoli viveva con mamma Helenia in un appartamentino in via Papa Giovanni XXII, non lontano dal parco le Querce, a Castelbellino Stazione.

Questa mattina si sarebbe dovuto alzare molto presto e, per questo, aveva puntato la sveglia alle 5:30. All'alba, però, la sveglia è suonata, ma il 16enne non si è mosso dal letto. Così, la madre, pensando che il figlio si fosse riaddormentato, è entrata nella sua cameretta per chiamarlo.

Nikita, però, non poteva sentirla: era esanime e già non respirava più. Helenia, sgomenta, ha subito composto il 118 e ha dato l'allarme: dall'Ospedale Torrette di Ancona si è alzato immediatamente l'eliambulanza, mentre gli operatori della Croce Verde di Cupramontana si sono precipitati sul posto a sirene spiegate.

L'equipe medico sanitaria ha tentato di soccorrere il ragazzo. Purtroppo, tutte le manovre di rianimazione hanno dato esisto negativo: il cuore di Nikita non ha più ripreso a battere.

Disposta l'autopsia sul corpo di Nikita

Come da protocollo, l'abitazione della famiglia Panfoli è stata raggiunta anche dai carabinieri di Jesi (sempre in provincia di Ancona). Gli uomini dell'Arma hanno svolto i rilievi del caso e la salma del giovane è stata trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale dell'ospedale di Ancona.

L'autopsia, che verrà svolta nei prossimi giorni, chiarirà le cause della morte e mamma Helenia e papà Roberto potranno organizzare i funerali.

La notizia della tragica ed improvvisa morte di Nikita ha profondamente colpito la comunità di Castelbellino. Il 16enne era un "guerriero del rugby". Dopo aver giocato con l'Under 16 del Rugby Jesi 1970, da qualche tempo militava nell'Under 18. In campo era un punto di riferimento per i compagni: determinato, leale e generoso, sapeva fare squadra.

Era una vera e propria roccia e niente lo fermava. Lo scorso settembre aveva avuto un brutto incidente in scooter e si era fratturato un piede. Tuttavia, il giovane non si era demoralizzato e, dopo il delicato intervento chirurgico, era ritornato a giocare.

Lo Jesi Rugby ha voluto inviare un messaggio ai genitori del ragazzo: "Con una tristezza immensa nel cuore per la scomparsa prematura di Nikita, promettente giocatore dell'Under 18 - si legge - ci stringiamo alla famiglia Panfoli". Anche il Fabriano Rugby ha voluto mandare un "abbraccio agli amici dello Jesi Rugby" sconvolti per la scomparsa improvvisa del giovanissimo Nikita.

Il dolore dei compagni di scuola di Nikita

Nikita frequentava il terzo anno del Liceo Artistico Edgardo Mannucci di Jesi, indirizzo Arti Figurative. Compagni e professori, informati in giornata del decesso del 16enne, sono sgomenti. Non riescono a credere che un ragazzo così sportivo, vitale e robusto possa essere morto così, nel sonno. Come tutte le altre scuole italiane, anche il liceo marchigiano è chiuso per l'emergenza sanitaria. Tuttavia, il dirigente Francesco Maria Orsolini e il corpo docente, profondamente colpiti dalla tragedia, hanno voluto esprimere il loro dolore.

Anche il sindaco di Castelbellino Andrea Cesaroni, scosso, è intervenuto: "In una situazione di questo tipo - ha commentato - non ci sono parole né di conforto, né di aiuto".

Poi, manifestando vicinanza alla famiglia ha concluso: "Sono tragedie troppo grandi per essere affrontate".