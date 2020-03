Poche ore fa la notizia che a Monte Porzio, in provincia di Pesaro, un insegnante delle medie inferiori dell'Istituto comprensivo Fermi è risultato positivo al test del tampone per Covid-19. Nella giornata di ieri la direttrice Anna Maria Landini è stata contattata dall'Asur (Azienda Unità Sanitaria Locale) per prendere le dovute misure: il fenomeno interessa in particolare la classe terza sezione F, in cui l'insegnante d'inglese in questione ha fatto un'ora di lezione il giorno 24 febbraio. Gli alunni dovranno stare sotto osservazione per controllare l'insorgenza di qualche sintomo per un periodo che va fino a due settimane successive alla data in questione.

Inoltre fino al 9 marzo gli scolari saranno limitati nei movimenti e dovranno restare il più possibile nelle proprie abitazioni. Il professore in questione è di Fano ed è asintomatico (non presenta alcun sintomo apparente). Il comune di Monte Porzio tiene a precisare con una nota che le restrizioni riguardano solo la 3° F: "Nessun'altra classe o plesso deve intendersi interessato, né Mondolfo, né San Costanzo".

La stessa situazione si è verificata in un altro istituto

Il dirigente Alessandro Lucarelli, dell'Istituto comprensivo Bocci di Montefecino è stato contattato ieri per riportare un caso di Coronavirus accertato all'interno dello stesso.

L'insegnante della scuola media in questione è sotto controllo e le sue condizioni di Salute sarebbero al momento stazionarie. Lucarelli ha chiesto agli scolari e ai propri genitori uno stretto monitoraggio ovvero di controllare attentamente lo stato di salute e di rivolgersi prontamente al medico curante nel caso insorgesse qualche sospetta patologia "simil-influenzale". Il preside invita inoltre gli interessati ad evitare gli spostamenti, se non quando fosse proprio necessario.

Ancora scuole chiuse in molte regioni italiane

Il Miur (Ministero dell'Istruzione) ha pubblicato su "Facebook" gli aggiornamenti sulla chiusura delle scuole per l'emergenza Covid-19 in Italia. L'attività didattica è sospesa fino all'8 di marzo, oltre che nelle "zone rosse", anche in tutta l'Emilia Romagna, la Lombardia, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e nelle province di Pesaro-Urbino e Savona.

In Piemonte e in Liguria la sospensione durerà, probabilmente, fino al 4 marzo.

Stop anche alle gite scolastiche: fino al 15 marzo sono annullati in tutta Italia i viaggi d'istruzione. I dirigenti scolastici delle scuole chiuse per allerta sanitaria hanno comunque la possibilità, previa approvazione del collegio dei docenti, di attivare una modalità d'insegnamento "a distanza", al fine di garantire a tutti il diritto allo studio

Si svolgeranno regolarmente invece le prove invalsi programmate tra il 2 e il 31 marzo, per le classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado. "Dove le scuole secondarie saranno aperte inizieremo il 2; laddove saranno chiuse recupereremo dopo il tempo che è stato perduto.

I presidi hanno già ricevuto un primo avviso", conferma il Responsabile Area Prove Invalsi, Roberto Ricci.