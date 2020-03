Gli ultimi dati sul Coronavirus in Italia parlano di 1.577 contagi e 34 morti. A diffonderli è stato, come di consueto, il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Da registrare, comunque, che aumenta il numero della guarigioni, arrivate a quota 83. Le scuole delle zone rosse (Lombardia, Emilia Romagna e Veneto) resteranno chiuse per altri sette giorni (fino all'8 marzo). Stessa decisione del Governo per quanto riguarda le scuole del Friuli-Venezia Giulia e delle province di Savona e Pesaro-Urbino (quest'ultima confinante con le zone rosse).

Intanto, American Airlines ha deciso di sospendere fino ad aprile i voli da e per Milano. A Parigi è rimasto chiuso il museo del Louvre per evitare possibili contagi. Chiuse anche tutte le piscine del santuario di Lourdes. Sono arrivati anche i primi casi di positività al Coronavirus a Verona. Lo ha comunicato il sindaco della città scaligera, Federico Sboarina, il quale ha invitato i veronesi a rispettare le dovute norme igienico-sanitarie per evitare la diffusione del virus. A Piacenza si è registrato un altro morto: si tratta di un uomo di 78 anni già affetto da molteplici patologie.

Registrati i primi casi di Coronavirus in Repubblica Ceca

Intanto, il Coronavirus si sta diffondendo in tutta Europa. Nelle ultime ore sono stati registrati dei casi di positività anche in Repubblica Ceca, come ha reso noto il Ministro della Sanità Adam Vojtech. Si tratterebbe di persone legate al focolaio italiano del virus. Le persone risultate positive sarebbero un 68enne tornato da una conferenza all'Università di Udine (dove si sarebbero registrati anche altri contagi), una ventunenne americana che studia a Milano e che si trovava a Praga come turista e un 44enne rientrato in Repubblica Ceca dopo una vacanza ad Auronzo di Cadore, in Veneto.

Si allarga la diffusione del coronavirus in Germania

In Germania, invece, si è registrata un'impennata dei contagi, che ha fatto salire il numero dei positivi fino a 117. La Germania è diventato il secondo Paese europeo più colpito dal coronavirus, dopo l'Italia. I casi di positività potrebbero aumentare nelle prossime ore e il governo tedesco ha affermato che si è già all'inizio di un'epidemia.

Contagiato anche lo scrittore Luis Sepulveda

In Spagna si registrano 73 contagiati, tra i quali c'è anche Luis Sepulveda. Il famoso scrittore cileno si trova ora ricoverato in ospedale nelle Asturie. Si tratterebbe del primo colpito in questa zona della Spagna. Secondo la moglie dello scrittore, i sintomi sarebbero comparsi al suo ritorno dal Portogallo, dove si trovava per un festival letterario.