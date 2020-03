Quella che arriva dal Regno Unito è una notizia che in queste ore sta facendo molto discutere. Infatti, la Federciclismo del Regno Unito ha comunicato che, in base ai provvedimenti adottati dall'Esecutivo diretto da Boris Johnson per poter contenere l'avanzata del nuovo Coronavirus, sono sospese tutte le competizioni professionistiche fino al 30 aprile ma i comuni cittadini, anche chi si allena o semplici appassionati, potranno continuare ad usare in tutta tranquillità la bicicletta anche per potersi fare una passeggiata.

Una decisione che va sicuramente in controtendenza rispetto a quanto sia stato deciso nel nostro Paese in termini di mobilità, ma anche in Spagna, dove è assolutamente vietato prendere la bicicletta anche per uso dilettantistico. Pedalare in Italia è consentito solo per esigenze strettamente necessarie come, ad esempio, per andare a fare la spesa al supermercato.

La Federazione: 'Andare in bicicletta ci offre una soluzione unica'

Secondo quanto riferito dalla Federciclismo britannica andare in bicicletta "è una soluzione unica" in quanto è sicuro come mezzo di trasporto e permette alle persone di svagarsi e mantenere il distanziamento sociale.

L'attività dovrà essere svolta infatti sempre con le precauzioni del caso e nella massima igiene. Secondo quanto dichiarato da Julie Harrington, amministratore delegato della British Cycling, le due ruote dovrebbe usarsi di più proprio in questa fase dell'emergenza. Julie Harrington ha anche scritto una lettera a Matt Hanckock, segretario di Stato alla Salute in Gran Bretagna, con l'obiettivo di sensibilizzare il Governo all'uso della bicicletta nella popolazione.

L'Esecutivo britannico ha comunque ordinato di sospendere tutti gli eventi nei locali pubblici, come ad esempio le discoteche. In detti locali devono essere vietati anche corsi di formazione e coaching, ovvero tutte quelle occasioni in cui si possono verificare assembramenti. Anche i viaggi non essenziali all'estero devono essere evitati.

In Italia quasi 5.000 morti

E nelle ultime ore si è aggravato ulteriormente il bilancio dei deceduti in Italia arrivando a toccare quota 4.825.

Un incremento, rispetto a ieri 20 marzo, di 793 unità. Il nostro Esecutivo presieduto da Giuseppe Conte sta prendendo tutte le misure necessarie per arrestare il contagio. Da oggi infatti è vietato recarsi al parco anche per svolgere attività fisica all'aperto: la stessa potrà essere svolta solo nei pressi del proprio domicilio. Nelle prossime ore continueranno gli aggiornamenti delle autorità sanitarie sul bilancio dei deceduti e dei contagiati in Italia e nel mondo intero. Covid-19 è infatti stata dichiarata dall'OMS nelle scorse settimane come evento pandemico. L'arrivo della malattia sta costringendo milioni di persone a cambiare drasticamente le proprie abitudini.