Il coronavirus continua a non risparmiare niente e nessuno. In queste ore si è diffusa la notizia che a Brindisi è risultato positivo al Covid-19 il Comandante della Polizia Locale, Antonio Orefice. La vicenda è stata resa nota e confermata dallo stesso sindaco Riccardo Rossi: anche lui si trova in quarantena fiduciaria ed è in attesa del tampone che dovrà essere effettuato nelle prossime ore. Il primo cittadino rassicura tutti: per il momento, sta bene e non avverte sintomi, quali febbre o tosse.

Si tratta di una grossa tegola per tutta la struttura dei vigili urbani brindisini e per la stessa amministrazione comunale il cui personale, in parte, dovrà seguire un periodo di quarantena. Proprio la Polizia Locale, insieme alle altre Forze dell'Ordine, è impegnata in questi giorni per le strade del capoluogo di provincia adriatico per far rispettare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 11 marzo, il quale obbliga i cittadini ad uscire dalle proprie abitazioni solo per necessità urgenti.

Comandante in isolamento dalla scorsa settimana

Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online 'Brindisi Report', il comandante Orefice si trova in isolamento volontario presso il proprio domicilio dalla scorsa settimana, quando ha avvertito i primi sintomi della male. Solo in queste ore è arrivata la conferma di essere affetto dal nuovo Covid-19. Dopo due giorni di febbre lo stesso Comandante della Polizia locale è adesso in buona salute.

L'amministrazione comunale di Brindisi invita ancora tutti i cittadini a seguire pedissequamente tutte le indicazioni che giungono dall'Esecutivo: restare a casa è la cosa migliore. La notizia della positività del comandante al nuovo coronavirus circolava già da alcune ore e adesso la Asl è al lavoro per determinare quante persone dovranno essere sottoposte a quarantena e quante al tampone. Negli ultimi giorni Orefice, insieme ai colleghi della Locale e all'amministrazione comunale, è stato impegnato nelle riunioni del comitato provinciale per l'Ordine e la Pubblica sicurezza.

Il sindaco Rossi è anche Presidente della Provincia.

Il sindaco: 'Mantenere la calma'

Sulla vicenda, come detto in apertura, è intervento anche il sindaco Rossi, il quale ha confermato sui suoi profili social che si trova in quarantena fiduciaria ed ha invitato tutti a mantenere la calma. Sicuramente nelle prossime ore si conoscerà l'esito sul tampone a cui verranno sottoposti sia il sindaco che altre persone. Su questa situazione, che rischia di rallentare la macchina dei controlli, si confronteranno le istituzioni del territorio al fine di trovare una soluzione. In Italia il bollettino dei contagiati è salito oggi a 23.073 mentre 2.158 sono i morti.