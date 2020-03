È di poche ore fa la notizia che anche Nicola Porro, giornalista e conduttore della trasmissione di Rete 4 "Quarta Repubblica", è risultato positivo al tampone del virus Covid-19, comunemente chiamato Coronavirus.

Per tale ragione, la puntata della trasmissione di informazione, che sarebbe dovuta andare in onda questa sera, non andrà in onda, ma lo stesso giornalista sarà collegato in video-diretta con il programma "Stasera Italia".

Anche Nicola Porro tra i contagiati dal virus

Tra i personaggi noti al pubblico, come accaduto recentemente al governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, un altro personaggio è risultato positivo al tampone del Coronavirus: si tratta del giornalista Nicola Porro, la cui trasmissione è stata sospesa a data da destinarsi e la cui redazione è stata posta sotto attenti controlli sanitari.

Sia Nicola Porro che tutti i componenti e professionisti della redazione saranno sottoposti a quarantena domiciliare fino ad ulteriori sviluppi. Porro sarà collegato in diretta dalla sua abitazione con "Stasera Italia", condotto dalla collega Barbara Palombelli, che lo intervisterà a titolo di testimone diretto. "Sarò in isolamento" ha anticipato il giornalista alle agenzie di stampa.

Nicola Porro, tra informazione e quarantena

Anche Nicola Porro, come le migliaia di persone affette da Coronavirus, darà testimonianza della propria, personale esperienza di come si vive la malattia che, da tre settimane, attanaglia il nostro Paese e che, purtroppo, fa sempre più paura.

La funzione dell'operatore della comunicazione, come quella egregiamente svolta dal giornalista e conduttore Porro, ha permesso alla collettività di essere sempre informata, giorno per giorno, ora per ora, di tutti i movimenti e gli sviluppi che il Coronavirus ha effettuato in queste settimane nel Bel Paese.

Ora, quella funzione verrà testimoniata con un occhio diverso, un'ottica ed una percezione diverse, per dar modo, a chi seguirà la sua intervista, cosa vuol dire "stare dall'altra parte della barricata".

Nicola Porro, il sostegno sul web

L'occhio critico e la grande professionalità di Porro, ma anche il suo sorriso sempre vivo nel suo volto, sono le caratteristiche note al suo pubblico e ai suoi collaboratori che lo hanno reso uno dei più conosciuti ed apprezzati giornalisti italiani in tv.

A dimostrare vicinanza e sostegno per una veloce e completa guarigione, attraverso messaggi e post, anche il mondo del web, gli amici e la politica.

Ad inviare un messaggio di augurio, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che su Twitter ha scritto: "I migliori auguri di pronta guarigione all’amico Nicola Porro. Ci vediamo presto Nicola!"

Sta andando attualmente in onda, la punta di "Stasera Italia" con le dichiarazioni in diretta del giornalista e le sue condizioni di salute.