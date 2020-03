Un grave gesto è stato compiuto nella notte tra il 5 e il 6 marzo a Lecce, dove due cittadini brindisini hanno rubato un furgone attrezzato per il trasporto di una persona disabile.

Nella fattispecie si tratta di C.C., di 53 anni, e di C. R., un 48enne. I due soggetti, tra l'altro volti già noti alle Forze dell'Ordine per altri reati, si sarebbero impossessati illecitamente del mezzo in via Alessandria, nel quartiere Stadio. A questo punto hanno imboccato la superstrada che collega il capoluogo salentino a quello adriatico e si sono fermati in un oliveto nei pressi dello svincolo per Trepuzzi.

Però non avevano fatto i conti con la presenza di una pattuglia della Polizia di Stato, che era in servizio proprio in quella zona, dove già in precedenza erano stati rilevati veicoli rubati. I due - alla vista degli uomini in divisa - hanno tentato vanamente di darsi alla fuga, ma i poliziotti li hanno immediatamente bloccati e tratti in arresto.

Malviventi arrivati sul posto con due veicoli diversi

Secondo quanto riporta la stampa locale, i due soggetti sono arrivati sul posto dove poi sono stati colti in flagranza di reato con due veicoli diversi.

Una volta nell'oliveto i due malintenzionati hanno perlustrato il veicolo in modo da appurare l'eventuale presenza di sistemi Gps, che potevano quindi essere in grado di localizzare il veicolo. Proprio in quel momento però la Squadra Mobile è passata all'azione.

Dobbiamo precisare che il proprietario del veicolo non era a conoscenza del furto perpetrato ai suoi danni poco prima, e che sono stati gli stessi agenti ad avvisarlo di quanto avvenuto.

Come detto in precedenza il fatto è avvenuto in piena notte. Al momento il Carone e il Ragusa si trovano presso la casa circondariale di Borgo San Nicola a Lecce e sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il Doblò è stato quindi riconsegnato alla vittima del furto.

Controlli a tappeto su tutto il territorio leccese

Nelle ultime settimane la Polizia di Stato ha intensificato i controlli all'interno della città di Lecce e della sua provincia proprio perché è stata rilevata una pericolosa escalation di episodi simili a quello accaduto poche ore fa.

Il 23 febbraio scorso infatti, sempre due cittadini della provincia di Brindisi residenti a Latiano, erano stati colti in flagranza di reato dagli agenti della sezione Volanti a Lecce mentre tentavano di rubare un'auto in via Vecchia San Pietro.

Quasi sicuramente nelle prossime ore saranno resi noti ulteriori particolari sull'episodio che ha coinvolto questi altri cittadini brindisini. La notizia di quanto accaduto si è sparsa rapidamente in tutta la provincia adriatica e in quella leccese destando sconcerto tra gli abitanti.