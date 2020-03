Ancora sangue sulle strade italiane. Ieri mattina, domenica 1 marzo, un ragazzo di 29 anni residente a Lanciano (Chieti), Marco Cialfi, è morto dopo essersi schiantato contro un guardrail posto lungo la tangenziale nord di Termoli (Campobasso). Ad assistere al drammatico incidente la fidanzata (che lo stava seguendo a bordo di un'altra vettura).

L'incidente in tangenziale

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 8,30 di ieri mattina, Marco Cialfi, stava percorrendo a bordo della sua Lancia Y la tangenziale nord di Termoli.

Il ragazzo era diretto a Vasto (in provincia di Chieti) quando ad un certo punto, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guardrail.

Il 29enne viaggiava da solo, ma a bordo di un'altra auto lo seguiva la fidanzata, anche lei abruzzese. La giovane ha assistito senza poter far nulla al drammatico incidente. Sconvolta, ha subito allertato il 118, ma purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei mezzi di soccorso, per Marco non c'è stato nulla da fare: il ragazzo, infatti, sarebbe deceduto sul colpo.

Sul posto, come da protocollo, sono giunti anche i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l'auto e hanno dovuto estrarre il corpo dalle lamiere contorte, e la Polizia Stradale, che ha eseguito i rilievi del caso. La salma è stata ricomposta nella camera mortuaria dell'ospedale San Timoteo di Termoli e messa a disposizione delle autorità competente.

L'addio al 29enne morto nell'incidente

Oggi, lunedì 2 marzo, il medico legale ha eseguito una ricognizione cadaverica sulla vittima del tragico incidente.

La Procura ha poi deciso di restituire - senza eseguire l'autopsia - la salma ai familiari. Marco era un operaio e lavorava alla Trigano VAN di Paglieta (in Val di Sangro). Era molto conosciuto a Lanciano, dove viveva da sempre. Gli amici - che lo avevano soprannominato “Cialfetto” e lo descrivono come un ragazzo sempre sorridente - ancora non possono credere che sia morto così. "Lasci un grande vuoto - hanno scritto sui social - non ti dimenticheremo mai".

Domani, martedì 3 marzo, alle ore 15.30 si svolgeranno, nella Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo di Lanciano, i funerali del giovane. Marco lascia nel dolore la fidanzata, papà Lucio, mamma Mirella e due fratelli più grandi, Davide e Fabrizio.

Ad Ascoli un altro incidente mortale

Quello di Marco, purtroppo, non è l'unico sinistro mortale riportato nelle pagine di Cronaca Nera dello scorso fine settimana. Sabato sera, ad Ascoli, c'è stato un altro incidente stradale mortale. Catia Ciotti, (che proprio ieri, nella giornata di domenica 1 marzo, avrebbe compiuto 37 anni) barista originaria di Castorano (Ascoli Piceno), si è schiantata con la sua auto in via della Mezzadria, traversa di via del Commercio.

Secondo quanto ricostruito finora, intorno alle 20, la giovane avrebbe perso il controllo della sua Peugeot 208 finendo contro un terrapieno. La vettura, fuori controllo, sarebbe addirittura finita in un campo ai margini della carreggiata. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.