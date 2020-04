Tragedia questa mattina a Francavilla Fontana, nel brindisino, dove un uomo di 64 anni, di cui per privacy non sono state diffuse le generalità, ha deciso di togliersi la vita in una casa di riposo del posto. Secondo quanto si apprende dai media locali, la vittima si è lanciata dal quinto piano dello stabile in cui lavorava. Al momento sono ancora in corso le indagini per capire che cosa sia davvero successo, ma secondo le prime indiscrezioni che giungono dalla Puglia pare che l'uomo fosse depresso a causa delle sue difficoltà economiche.

I militari hanno da subito chiarito che la tragedia non è collegata all'attuale situazione di emergenza sanitaria provocata dal nuovo Coronavirus.

Nella struttura nessun positivo al Covid-19

Dalla testata giornalistica locale online Brindisi Oggi, si apprende che nella Rsa in questione non vi fosse nessuna persona trovata positiva al Covid-19. Il dramma si è verificato intorno alle ore 10:00 di oggi, 21 aprile. L'inserviente tuttofare era arrivato da poco sul posto di lavoro, come faceva ogni giorno: all'improvviso è salito al quinto piano è ha dato il via al suo folle gesto.

L'uomo stamane si era presentato per consegnare del materiale. Sul luogo del fatto di cronaca si è recata subito un'ambulanza del 118 per soccorrere l'uomo. All'arrivo dei sanitari però per lui non c'era più niente da fare, in quanto sarebbe deceduto sul colpo. I militari dell'Arma, coadiuvati dal capitano Cipolletta, hanno invece proceduto ai rilievi del caso. Gli inquirenti hanno già provveduto ad ascoltare i parenti della vittima e sono stati proprio loro a informare i militari che il loro caro soffriva a causa delle difficoltà economiche.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

L'uomo godeva di ottima salute

Pare che il soggetto in questione non abbia mai accusato problemi di salute in questo ultimo periodo, anche se da qualche tempo era depresso. La notizia di quanto accaduto ha fatto immediatamente il giro della cittadina brindisina e della stessa provincia, destando sconcerto tra gli abitanti. In questo difficile periodo il nostro Paese, infatti, non sta facendo i conti soltanto con l'emergenza sanitaria, ma anche con quella economica.

Molte attività commerciali sono ferme ormai da più di un mese in modo da contenere la pandemia. Proprio per questo il Governo presieduto da Giuseppe Conte ha emanato nelle scorse settimane un ingente piano di aiuti economici per famiglie e imprese. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori informazioni su questa triste vicenda accaduta nel brindisino. Non è il primo caso del genere che si verifica nel nostro Paese in questi giorni: basti pensare a quanto successo qualche settimana fa a Milano, dove un ragazzo di 26 anni decise di farla finita dopo essere stato messo in cassa integrazione dal suo datore di lavoro.